Torloses Remis in Eilendorf

Helpenstein ist nicht gerade die „Kragenweite“ des SV Eilendorf. Nach der 0:4-Hinspielniederlage kamen die Eilendorfer auch im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 gegen den SV Helpenstein hinaus. Dennoch nahm der Eilendorfer Trainer Jasmin Muhovic das Remis gelassen hin. „Okay, wir haben zwei Punkte verloren, wenn ich sehe was wir für Chancen hatten“, zeigte sich der Coach mit dem Abwehrverhalten seines Teams aber zufrieden. „Wir haben die Gäste in unserer Hälfte neutralisiert“, zeigte der Trainer positiv auf. Das war vor einem guten halben Jahr noch anders, als man nach acht Minuten schon 0:2 hinten lag.

Mit einem leichten Schrecken für die Hausherren begann das Spiel. Bereits nach vier Spielminuten überraschte Robin Jackels die SVE-Abwehr mit einer Bogenlampe, die sich allerdings knapp ins Aus senkte. Der SVE wirkte im Gegensatz zum Hinspiel wesentlich wacher und hätte durch Said Tchacoura (20.) in Führung gehen können. Helpensteins Keeper Eric Wille rettete per Glanzparade. Kurz vor dem Pausenpfiff mußte sich Wille erneut strecken, als er einen Prachtschuss des Eilendorfer Tim Beckers wiederum sehr stark parierte. Helpenstein, dass in den Zweikämpfen nicht gerade zimperlich zur Sache ging, hatte die Gastgeber insgesamt aber im Griff.