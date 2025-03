❗️ Torloses Remis in der ERBE-Arena ❗️

Der FC Union Heilbronn verpasste in der Schlussminute den Siegtreffer gegen den FSV Friedrichshaller SV und trennte sich am Ende einer unterhaltsamen Partie mit 0:0 gegen den Tabellennachbarn.

Kurzfristig musste das Trainerteam die komplette Viererkette umkrempeln: Sowohl Kevin Herrmann als auch Emre Korkmaz fehlten krankheitsbedingt, Aurel Kamdem Mabou nahm angeschlagen zumindest auf der Bank Platz. Dennoch hatte der FCU die erste Chance durch Altin Hoxha, der mit seinem Abschluss jedoch an Luca Wahl scheiterte. Auf der Gegenseite ging ein Kopfball nach einer Halbfeldflanke nur knapp am Tor vorbei. Auch die nächste gefährliche Aktion der Heimelf ging auf das Konto von Altin Hoxha, der jedoch knapp am Tor vorbeizielte. Es entwickelte sich in der Folge eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste, die nach einer halben Stunde an Levent Heimannsberg scheiterten und besonders bei Eckbällen gefährlich wurden. Fast mit dem Pausenpfiff scheiterte Michele Varallo an einer Glanzparade von Luca Wahl, sodass es torlos in die Pause ging.