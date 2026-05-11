Torloses Remis in Balhorn

– Foto: TSV Immenhausen

Im Auswärtsspiel beim SV Balhorn kam die TSV Immenhausen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In einer insgesamt eher ereignisarmen Partie fehlte beiden Mannschaften über weite Strecken die letzte Konsequenz, wobei die Gastgeber dem Siegtreffer insgesamt näher waren.

Von Beginn an merkte man, dass es für die TSV tabellarisch um nicht mehr viel ging. Die Partie entwickelte nur wenig Tempo und echte Torchancen blieben Mangelware. Immenhausen fand offensiv kaum zu klaren Abschlüssen, während Balhorn immer wieder etwas gefährlicher vor das Tor kam.