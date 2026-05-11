Torloses Remis in Balhorn

Im Auswärtsspiel beim SV Balhorn kam die TSV Immenhausen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In einer insgesamt eher ereignisarmen Partie fehlte beiden Mannschaften über weite Strecken die letzte Konsequenz, wobei die Gastgeber dem Siegtreffer insgesamt näher waren.
Von Beginn an merkte man, dass es für die TSV tabellarisch um nicht mehr viel ging. Die Partie entwickelte nur wenig Tempo und echte Torchancen blieben Mangelware. Immenhausen fand offensiv kaum zu klaren Abschlüssen, während Balhorn immer wieder etwas gefährlicher vor das Tor kam.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig. Balhorn hatte in der zweiten Halbzeit sogar den vermeintlichen Führungstreffer erzielt. Der Jubel der Gastgeber wurde jedoch schnell zurückgenommen, da der Treffer wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung fand.
So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 0:0. Für die TSV ein Spiel ohne große Höhepunkte, in dem die letzte Spannung spürbar fehlte.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps (83. Leon Beilstein), Leon Heckel, Dennis Kastrop, Thomas Stern, Leon Beilstein (76. Nasim Ghasemi), Stefan Bachmann, Toni Mitrovic, Nasim Ghasemi (62. Pascal Kopp)
Trainer: Marco Schneider