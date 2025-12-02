Torloses Remis im letzten Heimspiel 2025

Das erste Rückrundenspiel endete – wie schon die Vorrundenbegegnung – unentschieden: nach einem 2:2 nun ein 0:0. Um es auf den Punkt zu bringen: zu wenig für beide Mannschaften. Auf dem sehr schwer bespielbaren Geläuf legten beide Teams mit Tempo los. Es war sofort zu erkennen: Die drei Punkte müssen her. In der 18. Minute begann das am Ende klare Chancenplus für die Möhlinkicker – 10 zu 3 Großchancen für den VfR.

Ab der 39. Minute war die Gleichzahl der beiden Mannschaften wiederhergestellt. Nach der Notbremse an Ablie Suwareh sah auch Kareem Al Yahya den „roten Karton“. Den folgenden Freistoß trat Erich Sautner perfekt, noch stärker aber war die Parade von Omar Bounatouf, dem Linxer Torhüter. (45.+1) Wieder eine flache Hereingabe vom spritzigen Ablie Suwareh, aber Shqipon Bektashi kam völlig frei nicht an die Kugel. (45.+4) Erneut Shqipon Bektashi aus 11 Metern – er traf das Spielgerät aber nicht voll, Omar Bounatouf hielt sicher.

Muhammed Aslan mit einer starken Volleyabnahme, die kurz vor der Torlinie geklärt wurde. In der 22. Spielminute kam ein Pass von rechts durch Ablie Suwareh, und Erich Sautner schoss direkt haarscharf rechts vorbei. In der 29. Minute musste Tom Schellbach nach einem Foul an SVL-Angreifer Tim Keck mit der roten Karte vom Feld. Den anschließenden Freistoß von David Assenmacher wehrte VfR-Keeper Elias Kiefl gut zur Ecke ab.

Nach 53 Minuten eine gekonnte Volleyabnahme, hoch aus der Luft, von Yannick Häringer – sie rauschte jedoch knapp über die Querlatte. Dann wieder einmal der Gast durch Tim Keck (69.). Aus 10 Metern halblinks zog er ab, Sieger blieb Elias Kiefl.

Es folgten drei weitere sehr gute VfR-Möglichkeiten im Minutentakt:

74.) Kopfball von Shqipon Bektashi

75.) Ahmet Eren Tekbas mit dem langen Bein

78.) Yann Nicolas Bellemare aus ganz kurzer Distanz

Jedes Mal „krallte“ sich Omar Bounatouf den Ball.

Es kam dann fast, wie es oft kommt: In der 81. Spielminute die Top-Chance für das Team von Sinan Gülsoy. Der eingewechselte Motasem Hammad dribbelte noch einen Hausener Abwehrspieler aus, kam dann aus kurzer Distanz frei zum Schuss, aber Elias Kiefl parierte überragend.

Doch es war noch nicht vorbei – das Highlight dann punktgenau in der 90. Spielminute: Shqipon Bektashi ist frei durch und wurde vom Gästetorhüter zehn Meter vor dem Tor klar gelegt. Gelb für Omar Bounatouf sowie für den meckernden Hannes Moser – und natürlich Strafstoß. Mo Aslan übernahm die Verantwortung und scheiterte am Goalie Omar Bounatouf, der die Kugel abwehrte und sich endgültig zum „Man of the Match“ kürte.

In der 91. Minute dann die dritte rote Karte in dieser Partie, für Yann Nicolas Bellemare wegen groben Foulspiels.

Nach insgesamt 102 Spielminuten – wegen der etlichen Verzögerungen – pfiff Schiedsrichter Stefan Mera-Linz ein sehr ereignisreiches Match ab, das eigentlich unmöglicherweise „0:0“ ausgehen konnte. So ließ das Team um Kapitän und „Dauerkämpfer“ Maximilian Faller zwei ganz wichtige Punkte liegen, denn dieses Spiel, ob der besten Offensivvorstellung seit Wochen, musste man ohne Wenn und Aber gewinnen (!!!).

Tore: Fehlanzeige.

Der VfR Hausen spielte wie folgt:

Kiefl, Arjonit Rexhepi, Schellbach, Suwareh (72. Bellemare), Boz, Einecker, Aslan, Faller (C), Bektashi, Sautner (61. Tekbas), Häringer.

Zuschauer: 120.

Schiedsrichter: Stefan Mera-Linz (SV Schopfheim/Bezirk Hochrhein).

Assistent 1: Marco Weber.

Assistent 2: Niclas Renk.

(Mike Gaulrapp, VfR Hausen)