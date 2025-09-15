Torloses Remis im Lettenpark

Devise war auf beiden Seiten „Safety First“. Beim VfR leider verständlich, fehlten doch vom 25-Mann-Kader nicht weniger als 9 wichtige Spieler. Darunter Yannick Häringer, Shqipon Bektashi, Erich Sautner, Tom Becher, Ablie Suwareh usw., hauptsächlich wegen Verletzungen. Die Gastgeber mit der vollen Kapelle, somit natürlich in der Favoritenrolle. Im ersten Abschnitt der FCA leicht besser, mit mehr Ballbesitz, aber man machte nichts daraus. Die Möhlin-Kicker standen kompakt und sicher, hatten kaum Probleme mit den unzähligen langen Bällen. Meist ausgehend von der besten Innenverteidigung der Liga, Steffen Reinecker und Moritz Walther, auf die sich vorne abrackernde Sturmspitze Bastian Bischoff. Torchancen in der 1. Halbzeit waren Mangelware.

Teil zwei dann der VfR Hausen mutiger und nun stärker. FCA-Coach Marco Schneider war hörbar unzufrieden an der Seitenlinie. Es gab dann auch noch gute und erwähnenswerte Torchancen. In der 59. Spielminute zog Muhammed Aslan eine Ecke von rechts auf das kurze Eck, Bischoff musste per Kopf klären. Minute 66 – der schönste Schuss des Tages: Nico Ziegler (FCA) aus 20 Metern, aber VfR-Goalie Marvin Mettenberger mit einer Glanzparade. Auch FCA-Keeper Kevin Holzer glänzte mit einer guten Abwehr beim 22-Meter-Schuss von Mo Aslan. Mit jeweils einer Chance von zwei der auffälligsten Spielern auf dem Platz ging die Begegnung dem Ende entgegen: Bischoff (FCA) in der 77. Minute und Batuhan Boz (VfR) in Minute 83.

Am Ende ein gerechtes Remis in einem äußerst fairen Derby, mit einem sehr aufmerksamen Spielleiter Niklas Pfau (SV Oberachern).

Ein großes Lob an die dezimierten „Gelb-Schwarzen“: fleißig, diszipliniert, mutig – Gesamtnote „2“. So haben wir gute Chancen, nächsten Samstag die volle Punktzahl gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen zu holen.

Tore: Fehlanzeige.

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Schellbach, Boz (91. Altin Rexhepi), Einecker (77. Bellemare), Aslan, Gomez, Faller (C), Stockbauer, Mboyo, Alihoxha.

Schiedsrichter: Niklas Pfau (SV Oberachern).

Assistenten: Christian Rose, Alessandro Schneider.

Mike Gaulrapp (VfR)