Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Torloses Remis im Kellerduell
SV Holthausen Biene wird Vorletzter – Braunschweigs Reserve im Tabellenmittelfeld
Der SV Holthausen Biene und Eintracht Braunschweig II trennen sich am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit 0:0. In einer chancenarmen Partie fehlen beiden Mannschaften die entscheidenden Offensivaktionen.
Punktgewinn ohne großen Ertrag
Der SV Holthausen Biene hat im Abstiegskampf einen weiteren Zähler gesammelt, kommt jedoch über ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig II nicht hinaus. Mit nun zehn Punkten aus 20 Spielen verbessert sich der Aufsteiger zwar leicht, klettert langsam auf Rang 15, aber bleibt damit weiterhin in der Abstiegszone. Die Gäste aus Braunschweig stehen nach dem Remis mit 29 Punkten aus 24 Partien auf Platz elf und behaupten ihre Position im unteren Tabellenmittelfeld.
Die Partie vor 320 Zuschauern verlief über weite Strecken ausgeglichen und arm an klaren Torchancen. Beide Mannschaften agierten aus einer stabilen Grundordnung heraus, ohne dabei im Offensivspiel entscheidende Akzente setzen zu können. Entsprechend blieb die Begegnung ohne Treffer.
Offensiven bleiben ohne Durchschlagskraft
Weder dem Tabellenletzten noch der Braunschweiger Reserve gelang es, sich entscheidend vor dem Tor durchzusetzen. Die Angriffsreihen blieben über die gesamte Spielzeit hinweg ohne Torerfolg, sodass sich das Spielgeschehen weitgehend zwischen den Strafräumen abspielte.
Durch die Punkteteilung ergeben sich für beide Teams nur geringe Veränderungen in der Tabelle. Während Holthausen Biene im Tabellenkeller weiter auf Siege angewiesen bleibt, hält Eintracht Braunschweig II Abstand zur Abstiegszone, ohne sich entscheidend nach oben orientieren zu können.