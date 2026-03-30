Torloses Remis im Kellerduell

Punktgewinn ohne großen Ertrag

Der SV Holthausen Biene hat im Abstiegskampf einen weiteren Zähler gesammelt, kommt jedoch über ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig II nicht hinaus. Mit nun zehn Punkten aus 20 Spielen verbessert sich der Aufsteiger zwar leicht, klettert langsam auf Rang 15, aber bleibt damit weiterhin in der Abstiegszone. Die Gäste aus Braunschweig stehen nach dem Remis mit 29 Punkten aus 24 Partien auf Platz elf und behaupten ihre Position im unteren Tabellenmittelfeld.

Die Partie vor 320 Zuschauern verlief über weite Strecken ausgeglichen und arm an klaren Torchancen. Beide Mannschaften agierten aus einer stabilen Grundordnung heraus, ohne dabei im Offensivspiel entscheidende Akzente setzen zu können. Entsprechend blieb die Begegnung ohne Treffer.