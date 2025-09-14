Torloses Remis im Derby

Dritter Spieltag in der Kreisliga A2… …und unser VfR Hausen ll punktet erneut. Stadtteil gegen Kernstadt, hieß es am Freitagabend. Das letzte Punktspiel endete, vor über 10 Jahren mit 0:11.

Sehnsüchtig erwartet, wurde nun dieses Derby. Um es vorweg zu nehmen, die Partie konnte in den 94 Minuten, die Erwartungen nie erfüllen.

Ein Grund dafür war sicherlich auch, der große Respekt voreinander und die Angst vor einer Niederlage. Bei beiden Teams, war die jeweils starke Defensive Trumpf.

Die erwähnenswerten Eckdaten im Spiel, waren dünn gesät und sind schnell erzählt. Nur 2:2-Eckbälle, ein paar Distanzschüsschen hüben wie drüben und nur eine Top Chance, auf beiden Seiten. In der 67. Spielminute ein schöner Doppelpass, zwischen Altin Rexhepi und Souleymane Soumahoro , den Altin aus 10 Meter völlig freistehend, mit einem hohen Schuss in die Bäume abschloss. Minute 89 – FCK-Kapitän Ibrahim Bayram legt auf für den freistehenden Aridon Kryezin, der die Kugel aus 11 Metern in den Fangzaun jagte. Beide Torhüter, Elias Kiefl (VfR ll) und Oskar Burkhart (FCK), verlebten einen geruhsamen Abend.

So endete das Derby schiedlich, friedlich mit 0:0. Bester Mann auf dem Platz war Schiedsrichter Josef Mourad, mit einer sehr guten Leistung.

Infos zum Spiel:

Tore: Fehlanzeige.

Aufstellung VfR Hausen ll: Kiefl, Eichelberg (78. Mutlu), Soumahoro, Bellemare (58. Adali), Schnurr, Manjang, Ablaß, Rexhepi Altin, Cham, Boz (72. Wiesler), Gladrow (C).

Schiedsrichter: Josef Mourad (SV Mundingen).

Mike Gaulrapp (VfR)