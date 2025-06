Torloses Remis im Derby

Von Beginn an merkte man den Blau-Weißen an, dass sie im Derby etwas holen wollte. Man hatte zunächst mehr Spielanteile und dies mündete in einer Chance für Manuel Schulz, der aus spitzem Winkel am Heimkeeper scheiterte. Das Heimteam konnte aber vor allem durch Bälle auf ihre schnellen Außen sich gefährlich dem Gästetor nähern. Doch scheiterten sie spätestens da an Julian Berger.

Nach dem Seitenwechsel konnte die Partie nicht mehr ganz an die Intensität der ersten Hälfte anknüpfen. Wenn Torgefahr bestand, ging sie aber eher vom TVG aus. Bei den Gästen vermisste man etwas den Willen, hier unbedingt drei Punkte zu holen. Als das Spiel schon langsam seinem Ende zuging konnte Marcus Mattick nochmal gefährlich in den Sechzehner vordringen, blieb aber mit seiner Hereingabe in der Gästeabwehr hängen. So blieb es beim Unentschieden.

Nach den anderen Ligaergebnissen ist auch klar, dass man in die Abstiegsrelegation muss. Um die Klasse zu halten, muss man in einem KO-Spiel gegen den 13. der Kreisklasse West 1 antreten. Das Spiel findet am 12. Juni um 18:30 Uhr auf neutralem Platz statt, Ort ist noch offen