Torloses Remis gegen Racing – bittere Diagnose für Straumann

Im nächsten Auswärtsspiel traf der FC Neumünster auf der Sportanlage Fluntern auf den Racing Club Zürich – ein Gegner auf Augenhöhe. Wie so oft gegen den Akademikerverein entwickelte sich eine zerfahrene Partie, geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, das Spiel war von gegenseitigem Abtasten geprägt. Bei frühlingshaften Temperaturen liessen beide Defensivreihen kaum Chancen zu. Offensiv fehlten auf beiden Seiten die zündenden Ideen – ein Umstand, der in dieser Konstellation nicht unüblich ist. So endete das Spiel leistungsgerecht mit einem 0:0-Unentschieden. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer Verletzung: Abwehrchef Straumann musste nach einem rüden Foul durch Racing-Stürmer Luminati vorzeitig ausgewechselt werden. Die anschliessenden medizinischen Untersuchungen bestätigten den Verdacht – eine vordere Kreuzbandläsion mit Meniskusriss. Damit fällt der defensive Leistungsträger für längere Zeit aus. Der gesamte FC Neumünster wünscht an dieser Stelle gute und vollständige Genesung.