Torloses Remis gegen Balingen

Die Gäste hatten die erste Großchance der Partie, doch Sascha Eisele traf den Volley nach einer Ecke nicht genau genug und verfehlte so das kurze Eck um Zentimeter (6.). Der TSV Steinbach Haiger kam in der 19. Minute zu einer ersten Gelegenheit, doch Jakob Pfahl konnte eine Flanke von Nick Galle nicht per Kopf verwerten. Vermeintlich größter Aufreger war ein Ausflug des Balinger Torwarts, der Stürmer Jakob Pfahl außerhalb des Strafraums stoppte. Der Schiedsrichter ließ trotz des Kontakts weiterlaufen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte versuchte es Pedro Almeida Morais noch einmal aus spitzem Winkel, doch Jesper Heim klärte im kurzen Eck.

Die Hausherren mussten Nick Galle zur Halbzeit auswechseln. Der Kapitän war zu diesem Zeitpunkt der insgesamt 13. verletzte oder gesperrte Spieler beim TSV Steinbach Haiger. Nach einer Stunde köpfte Dominic Volkmer aus rund fünf Metern knapp am Pfosten vorbei. Im Gegenzug kam Pedro Almeida Morais bei einer Flanke etwas zu spät an den Ball und konnte diesen freistehend nur über das Tor lenken. Halim Eroglu, dem zuvor ein ungeahndetes Handspiel im eigenen Strafraum unterlaufen war, scheiterte in der 75. Minute an Jesper Heim. Steinbachs größte Chance auf einen möglichen Heimsieg hatte Aaron Manu. Der Innenverteidiger köpfte einen Freistoß von Eros Dacaj in Richtung Tor, wo der Keeper mit einer starken Flugeinlage retten konnte (78.). Dies sollte dann auch die letzte Möglichkeit der Partie gewesen sein und so endete das Spiel torlos.