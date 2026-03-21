Torloses Remis für Fortunas „Zwote“ – Glück in der ersten Hälfte

Kann die „Zwote“ ihren Auftritt aus der zweiten Hälfte gegen Borussia Dortmund, in der sie vier Gegentore kassierte, schnell aus dem Kopf kriegen? Diese Frage galt es, am Samstagnachmittag bei der Partie gegen die Zweitvertretung von Schalke 04 zu beantworten. Mit den Königsblauen, die auf dem dritten Platz der Regionalliga stehen, war eines der besten Teams der Liga zu Gast am Flinger Broich. Die Düsseldorfer präsentierten sich auf Augenhöhe mit den Gästen und holte sich daher beim torlosen Remis einen verdienten Punkt.
Jens Langeneke konnte im Vergleich zum Spiel gegen den BVB wieder auf drei Stammkräfte zurückgreifen: David Savic und Danny Latza kehrten im Mittelfeld zurück in die Startelf, dazu stand Leonard Brodersen, der am vergangenen Wochenende im Zweitliga-Kader benötigt wurde, wieder in der Innenverteidigung. Von der ersten Minute an bekamen die Zuschauer im Paul-Janes-Stadion ein munteres Spiel geboten. Die Schalker machten meist das Spiel, Fortuna Düsseldorf konzentrierte sich aufs Umschalten. Beide Teams waren in ihren Aktionen allerdings zu ungenau. So landeten zahlreiche lange Bälle der Blau-Weißen im Toraus, die Angriffsversuche der „Zwote“ endeten wiederum zu oft in Abseitspositionen.
Nach einer knappen halben Stunde hatten dann beide Teams ihre ersten Top-Chancen. Erst trafen die Gäste aus spitzem Winkel das Lattenkreuz, kurze Zeit später kam Deniz Bindemann in aussichtsreicher Lage im Strafraum an den Ball, verzog jedoch völlig. Danach war Fortuna besser im Spiel, hatte zahlreich Standardsituationen, die jedoch ungenutzt blieben. Nach einer Umschaltsituation hatten die Flingerner dann mächtig Glück, dass die Schalker ein fast sicher geglaubtes Tor liegen ließen. So ging es ohne Tore in die Kabinen.
Im zweiten Durchgang ließen Torchancen lange auf sich warten. Dennoch waren die Düsseldorfer, die sich gut in das letzte Drittel spielten, dort aber nicht präzise genug agierte, näher am Führungstreffer. Nachdem Langeneke nach der Pause schon Simon Vu für Savic aufs Feld gebracht hatte, musste er in der 70. Minute auch den zweiten defensiven Mittelfeldspieler auswechseln: Danny Latza ging verletzt vom Platz, für ihn kam Makysm Len.
In der 77. Minute hatte die „Zwote“ dann die große Chance zur Führung. Bindemann bediente Lennart Garlipp, der jedoch aus kurzer Distanz am S04-Keeper scheiterte. Bindemann trieb auch danach seine Mannschaft immer wieder nach vorne, der Torerfolg blieb jedoch aus. Da die Schalker aber auch nicht mehr gefährlich wurden, blieb es vor 495 Zuschauern beim 0:0, das der „Zwoten“ einen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einbringt.
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