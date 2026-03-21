Torloses Remis für Fortunas „Zwote“ – Glück in der ersten Hälfte

Im zweiten Durchgang ließen Torchancen lange auf sich warten. Dennoch waren die Düsseldorfer, die sich gut in das letzte Drittel spielten, dort aber nicht präzise genug agierte, näher am Führungstreffer. Nachdem Langeneke nach der Pause schon Simon Vu für Savic aufs Feld gebracht hatte, musste er in der 70. Minute auch den zweiten defensiven Mittelfeldspieler auswechseln: Danny Latza ging verletzt vom Platz, für ihn kam Makysm Len.

In der 77. Minute hatte die „Zwote“ dann die große Chance zur Führung. Bindemann bediente Lennart Garlipp, der jedoch aus kurzer Distanz am S04-Keeper scheiterte. Bindemann trieb auch danach seine Mannschaft immer wieder nach vorne, der Torerfolg blieb jedoch aus. Da die Schalker aber auch nicht mehr gefährlich wurden, blieb es vor 495 Zuschauern beim 0:0, das der „Zwoten“ einen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einbringt.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: