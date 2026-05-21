Torloses Remis: "Einfach zu viele Fehlpässe gespielt"

Im Nachholspiel des 26. Spieltags trennten sich der FC Wenden und der MTV Hondelage torlos. Während die Gastgeber mit dem Punktgewinn im unteren Tabellenbereich leben können, ließ der Tabellenvierte zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt.
Der MTV Hondelage bestimmte die Partie über weite Strecken und kontrollierte nach Aussage von Trainer Rafael Schindzielorz „gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“. Dennoch fehlte den Gästen im letzten Drittel die nötige Präzision. Immer wieder scheiterte Hondelage entweder am finalen Pass oder an der Chancenverwertung.
Für die Mannschaft von Schindzielorz war das torlose Remis ein Dämpfer im Rennen um die oberen Tabellenplätze. Mit nun 43 Punkten behauptet der MTV zwar Rang vier, ließ jedoch die Möglichkeit ungenutzt, den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter auszubauen.
Wenden dagegen nahm im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Zähler mit. Der Tabellenneunte steht nun bei 33 Punkten und vergrößerte den Abstand zu den unteren Rängen leicht.
Trotz der klaren Überlegenheit der Gäste blieb der FC Wenden defensiv stabil und setzte in der Schlussphase selbst gefährliche Akzente. Nach Angaben von Schindzielorz hätte Hondelage die Partie „komplett aus der Hand geben können“, weil Wenden noch zu drei guten Chancen kam.
Besonders unzufrieden zeigte sich der Hondelager Trainer mit dem eigenen Passspiel. „Wir haben einfach zu viele Fehlpässe gespielt“, erklärte Schindzielorz nach dem Schlusspfiff. Bereits bei der 0:3-Niederlage in Heeseberg hatte der MTV offensiv nicht überzeugen können.
Tore fielen im Nachholspiel allerdings keine. Damit blieb auch Michel Broders, der im Rennen um die Torjägerkanone weiter vorne mitmischt, diesmal ohne Treffer.