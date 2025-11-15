 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Torloses Remis beim FC Holzhausen, TSV Berg verliert Anschluss

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Ein Spieltag der knappen Entscheidungen und späten Wendungen: Im Titelrennen patzt Berg, Holzhausen lässt Punkte liegen, und Friedrichshafen arbeitet sich mit einem reifen Heimsieg nach oben. Unten feiern Rottenburg und Fellbach wichtige Auswärtserfolge, während Waiblingen in der Schlussphase bitter bezahlt.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
1
0
Abpfiff

Vor 190 Zuschauern erwischte Calcio Leinfelden-Echterdingen den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute traf Nick Olteanu zur frühen Führung für die Hausherren. Mit diesem Treffer setzten die Gastgeber ein wichtiges Zeichen. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft, doch die Defensive der Gastgeber stand stabil.

---

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
1
1
Abpfiff

Philipp Minder (28.) brachte die Sportfreunde in Führung, doch Luis Weber (90.+2) rettete dem VfR Heilbronn in der Nachspielzeit den Punkt. Ein intensives Duell, das erst ganz spät seinen Ausgleich fand.

---

Heute, 14:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
0
1
Abpfiff

Ibrahim Njie (34.) entschied eine chancenarme Partie mit kühler Effizienz. Trotz Gelb-Rot gegen Niklas Weiß (71./SV Fellbach) verteidigten die Gäste den Vorsprung kompakt bis zum Abpfiff.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
1
2
Abpfiff

Lukas Behr traf per Foulelfmeter zur Gäste-Führung (35.), Maxime Ackermann legte nach (59.), ehe Markus Maurer schnell verkürzte (62.). Berg drückte auf den Ausgleich, doch Rottenburg brachte den Auswärtssieg über die Linie.

---

Heute, 14:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
0
0

Ein taktisch geprägtes Topspiel ohne Tore: Holzhausen fand gegen die disziplinierte Ordnung des FC Esslingen keine Lücke. Beide Teams hielten das Risiko gering und teilten sich folgerichtig die Punkte. Allerdings musste das Spiel für ca. 40 Minuten aufgrund einer Verletzung eines Esslinger Spielers unterbrochen werden.

---

Heute, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
0
1
Abpfiff

Eine zähe Partie kippte spät, als Mike Marianek vom Punkt traf (84./Foulelfmeter). Waiblingen hielt lange dagegen, Dorfmerkingen nutzte die entscheidende Szene mit Nervenstärke.

---

Heute, 14:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
2
1
Abpfiff

Lukas Linder (18.) brachte Oberensingen vorneweg, doch Joshua Merz (42.) glich für den VfB Friedrichshafen aus. Kai Kramer verwandelte nach der Pause den fälligen Foulelfmeter zum Sieg (67.).

---

Morgen, 14:30 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
14:30live

Young Boys Reutlingen trifft auf den TSV Weilimdorf – Spitzenreiter (35 Punkte, 40:20) gegen Elfter (15 Punkte, 31:40). Der Tabellenführer will seine Serie mit Struktur und Geduld fortsetzen, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.11.2025, 17:35 Uhr
Timo BabicAutor