Torloses Remis

...bei der Partie Zwölfter gegen Fünfzehnter – was natürlich auch am kleinen, engen Kunstrasenplatz des SVN lag. Der VfR versuchte, das Spiel zu machen, das Team um Kapitän Felix Weingart setzte vermehrt auf Konter. Der nagelte auch einen Schuss aus spitzem Winkel (26.) an das linke Dreieck. Ein weiterer Alutreffer der Gastgeber landete nach einem 20-Meter-Schuss am linken Pfosten.

Die Möhlinkicker beklagten den fehlenden Elfmeterpfiff, als Erich Sautner gefoult wurde und eine Großchance nicht vollenden konnte. Im zweiten Abschnitt gab es nur noch Ansatzchancen; es kam nicht mehr viel Zählbares auf die beiden Tore. Es ging zwar temporeich hin und her, aber doch sehr zerfahren.