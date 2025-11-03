Torloses Remis

SV Niederschopfheim – VfR Hausen 0:0
Viel Magerkost...
...bei der Partie Zwölfter gegen Fünfzehnter – was natürlich auch am kleinen, engen Kunstrasenplatz des SVN lag. Der VfR versuchte, das Spiel zu machen, das Team um Kapitän Felix Weingart setzte vermehrt auf Konter. Der nagelte auch einen Schuss aus spitzem Winkel (26.) an das linke Dreieck. Ein weiterer Alutreffer der Gastgeber landete nach einem 20-Meter-Schuss am linken Pfosten.
Die Möhlinkicker beklagten den fehlenden Elfmeterpfiff, als Erich Sautner gefoult wurde und eine Großchance nicht vollenden konnte. Im zweiten Abschnitt gab es nur noch Ansatzchancen; es kam nicht mehr viel Zählbares auf die beiden Tore. Es ging zwar temporeich hin und her, aber doch sehr zerfahren.
Noch einmal haderten die Gäste, als Leandro Einecker im SVN-Strafraum klar gefoult wurde – wieder kein Pfiff des Unparteiischen.
So dann das Resümee von Hausens Torhüter Elias Kiefl:
„Ich bin zufrieden mit dem Zu-null hinten, aber natürlich unzufrieden, weil du drei Punkte brauchtest, um unten herauszukommen (!!)“
Ein Kompliment geht an Leandro Einecker, der ein ganz starkes Spiel machte.
Tore: Fehlanzeige.
Aufstellung VfR Hausen:
Kiefl, Arjonit Rexhepi, Schellbach (C), Suwareh (85. Bellemare), Boz, Einecker, Bektashi, Ngonge Mboyo, Eichelberg (78. Tekbas), Sautner (64. Aslan), Häringer.
Zuschauer: 100
Schiedsrichter: Julian Gumz (1. FC Rielasingen-Arlen)
Assistenten: Jan Burgenmeister, Jonas Schupp
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)