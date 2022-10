Torloses Remis

Auch mit dem nach Krankheit in die Startelf zurückgekehrten Christopher Gordy hatten die Memmingerberger in den ersten Minuten erneut ihre Schwierigkeiten mit dem forschen Auftreten der Heimmannschaft, im Gegensatz zu den letzten Wochen ließ man jedoch keine zwingenden Torchancen zu. Beide Teams ließen in der Anfangsphase ihr spielerisches Potential erkennen, wobei die Spielanteile zunächst eher auf Seiten des SVO zu verorten waren. Dies änderte sich in der Mitte des ersten Durchgangs, als die Gäste vor Allem im umkämpften Mittelfeld mehr Kontrolle erlangten und wiederholt Angriffe über die Außenbahnen initiieren konnte. Erste Abschlüsse wurden jedoch geblockt oder verfehlten ihr Ziel.

Mit einem leichten optischen Übergewicht und der Hoffnung auf eine baldige Führung ging es für den SVM in die Kabine. In der zweiten Halbzeit dazu beitragen sollten wie bereits zwei Tage zuvor die eingewechselten Steven Maas und Robert Gorjut, und in der Folge zeigte sich den zahlreichen Zuschauern ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Heimelf wusste den breiten Platz geschickt auszunutzen und kam mehrfach zu Gelegenheiten durch Flanken, doch die Memmingerberger Abwehr, dirigiert vom erneut souveränen Keeper Christoph Nadler, wackelte nicht und entschärfte alle Bälle. Dazu kam auch ein Quäntchen Glück, als ein gegnerischer Angreifer den Ball aus kurzer Distanz an die Latte beförderte. Der SVM verteidigte clever und war sich im richtigen Moment auch für taktische Fouls nicht zu schade, während die Offensive zwar häufig gute Ansätze zeigen, aber keine zwingenden Torchancen kreieren konnte. Abschlüsse wurden zu spät gesucht oder waren zu unpräzise, sodass eine Führung zum Ende der Partie hin die mitgereisten Fans wohl überrascht hätte

So endete ein Spiel auf hohem Niveau ohne Tore und der SV Memmingerberg steht vor dem nun anstehenden spielfreien Wochenende auf dem dritten Platz.

Forza SVM