Torloses Reims in Sontheim

Im Duell zwischen Aramäer Heilbronn II und dem SC Böckingen trennten sich beide Teams am Sonntagnachmittag mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. In einer über weite Strecken chancenarmen Partie waren es vor allem die beiden Torhüter, Steven Lang auf Seiten der Aramäer und Cihan Aytac beim SCB, die mit starken Paraden einen Treffer verhinderten.

Auch in der 32. Minute lag der Führungstreffer für die Gäste in der Luft: James Bairstrow startete ein Solo aus der eigenen Hälfte und ließ mehrere Gegenspieler stehen. Beim Abschluss wurde er jedoch noch entscheidend von Johannes Tok gestört, wodurch Lang auch diese brenzlige Situation entschärfen konnte.

Die erste große Gelegenheit des Spiels gehörte dem SC Böckingen: In der 14. Minute spielte Hamza Naif einen perfekten Steckpass auf Erion Uka, der seinem Gegenspieler enteilen konnte und frei vor dem Tor auftauchte. Sein Abschluss prallte jedoch am herausragend reagierenden Steven Lang ab – eine frühe Führung blieb somit aus.

Die Partie blieb danach lange Zeit arm an klaren Torchancen, bis in der 82. Minute wieder Gefahr aufkam – diesmal auf der Seite der Gastgeber. Nach einer Ablage von Christian Putrus fasste sich Durim Leka ein Herz und zog von außerhalb des Strafraums ab. Der gut platzierte Schuss wurde jedoch sehenswert von Cihan Aytac pariert.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit weiteren Großchancen. In der 88. Minute war es erneut Erion Uka, der nach einem Ballgewinn von David Eidecker frei vor Lang auftauchte – doch wieder blieb der Torwart der Aramäer Sieger.

Die Nachspielzeit hatte es dann in sich. Zunächst parierte Aytac einen gefährlich getretenen Freistoß von Leka per Hechtsprung (90.+1), ehe im direkten Gegenzug Lang einen platzierten Schuss von Bairstrow mit der Hand über das Tor lenkte (90.+2). In der letzten Szene der Partie (90.+4) hatte Paul Konrad den Sieg auf dem Fuß, als er völlig frei vor Aytac auftauchte, den Ball jedoch am Tor vorbeischob. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Reinhold Beck die Partie ab.

Beide Teams erspielten sich trotz phasenweiser Zurückhaltung gute Gelegenheiten, scheiterten jedoch immer wieder an den hervorragend aufgelegten Torhütern. Das 0:0 geht somit in Ordnung, da beide Mannschaften viel investierten, aber im Abschluss nicht zwingend genug waren.

Ausblick: Aramäer Heilbronn II treten am kommenden Sonntag (04.05.) um 15 Uhr auswärts bei der Sport-Union Neckarsulm II an. Der SC Böckingen hat spielfrei und greift erst wieder am Sonntag, den 11. Mai, ins Geschehen ein – dann ebenfalls auswärts beim SSV Auenstein (Anpfiff 15 Uhr).