Torloses Eröffnungsspiel - Czopiak erlöst Harthausen

– Foto: Gunter Aipperspach

Zum Auftakt des 8. Krone-Pokals traf der Dauergast, die SG Heinstetten auf den Ausrichter, die SGM Schmeien. In der 10. Min die erste Torchance nach Freistoß für Schmeien, der Abschluss aus 16 mtr. Torentfernung war jedoch kein Problem für Torhüter Harsch. Große Möglichkeit für Stauß nach Flanke von links, der Kopfball geht knapp am rechten Torpfosten vorbei. In der 16 min. der erste Torabschluss durch die SG Heinstetten, H. Stauß ist jedoch auf dem Posten. In der 22. Min. erneut die Chance durch Stauß, sein Abschluss wird jedoch geblockt. In der 25* min. bricht Hanner über rechts durch, Fischer verfehlt den Ball freistehend zentral vor dem Tor und verpasst die Führung. Somit bleibt es zur Halbzeit torlos. Unmittelbar nach Wiederanpfiff ist Ullmann durch, er steht jedoch knapp im Abseits. In der 35.* Min läuft Ullmann allein auf das Tor der SG Schmeien zu, sein Abschluss pariert H. Stauß souverän. In der 42*min. kommt Fischer am Strafraum frei zum Abschluss, der Ball knallt ans Lattenkreuz, das wäre fast die nicht unverdiente Führung gewesen. Schmeien weiter im Vorwärtsgang, der Führungstreffer liegt in der Luft. In der 52.* min. trifft Schmeien erneut nur die Latte, diesmal war Kesanga im Pech. Dann bekommt Dautel (54.* Min) den in die Spitze geschlagenen Ball nicht unter Kontrolle, die nächste Gelegenheit zum Führungstreffer verpufft. Erneut (58* min.) bietet sich die Möglichkeit für die SGM Schmeien, aus 14 mtr. geht der Abschluss von Kesanga knapp am rechten Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit dann fast der Führungstreffer für die SG Heinstetten, Ullmann einen Schritt zu spät.

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