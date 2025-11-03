Torloses Duell ohne Glanz

Ein 0:0 der unschönen Sorte: Weder die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC noch die SV Ahlerstedt/Ottendorf konnten am Sonntag überzeugen. Während Ahlerstedt mit dem Punkt gut leben kann, sprach Gretesch-Trainer Johannes Müller von einem „schlechten Spiel“, in dem seiner Mannschaft alles gefehlt habe, was sie zuletzt stark gemacht habe.
Es war kein Spiel für Fußball-Feinschmecker, das sich am Sonntag in Osnabrück abspielte. Die Begegnung zwischen der SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC und der SV Ahlerstedt/Ottendorf endete 0:0 – ein Ergebnis, das leistungsgerecht war, aber keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft.
Gretesch-Trainer Johannes Müller fand nach dem Abpfiff deutliche Worte: „Das Spiel war einfach schlecht. In den ersten 15 Minuten kann Ahlerstedt noch zwei oder drei Mal für so etwas wie Torgefahr sorgen. Da passt dann aber unsere Torhüterin gut auf. Danach ist das nur noch Kick and Rush auf beiden Seiten, und es kommt kein Spielfluss, geschweige denn so etwas wie Torchancen, zustande.“
Tatsächlich blieb die Partie über weite Strecken zerfahren. Viele Zweikämpfe, lange Bälle und unpräzises Passspiel prägten das Geschehen. Gretesch, das bislang zu den stabilsten Teams der Liga zählt, fand nie richtig in die Partie. „Wir finden zu keinem Zeitpunkt die nötige Einstellung“, ärgerte sich Müller. „Uns fehlt die notwendige Leidenschaft, der Wille, das Spiel zu gewinnen. Uns fehlt die nötige Ruhe im Spiel, und es mangelt vollkommen an Ideen. Auch in der Arbeit gegen den Ball lassen wir vieles vermissen, was uns zuletzt erfolgreich gemacht hat. So kann man kein Spiel gewinnen – und daher müssen wir mit dem Punkt leben, der aus unserer Sicht natürlich viel zu wenig ist.“
Ganz anders sah die Stimmung auf Seiten der Gäste aus. Benjamin Saul, Trainer der SV Ahlerstedt/Ottendorf, zeigte sich mit dem Punkt zufrieden: „Ich sag mal so: Wir waren über weite Strecken kämpferisch stark, haben jeden Weg zugelaufen und Gretesch nicht gut ins Spiel kommen lassen. Wir haben sehr gut gestanden und uns durch erkämpfte Bälle sehr gute Torchancen ermöglicht.“
Zweimal musste Greteschs Torhüterin ihr ganzes Können zeigen, um einen Rückstand zu verhindern. „Die Torhüterin hat zweimal super pariert – das hätte auf jeden Fall das 1:0 sein müssen“, sagte Saul. „Von den hundertprozentigen Torchancen hatten wir mehr. Wir nehmen das 0:0 natürlich mit, haben auswärts zu Null gespielt – aber der Ball wollte heute einfach nicht rein.“
Für Ahlerstedt, das nun bei 14 Punkten steht und sich weiter im gesicherten Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen West hält, war das Unentschieden ein respektables Ergebnis. „Wir sind zufrieden“, betonte Saul. „Wir haben zu Null gespielt und bereiten uns jetzt auf Hollage vor.“
Gretesch dagegen verpasste es, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Nach dem ernüchternden Auftritt bleibt das Team auf Rang drei – mit spürbarem Frust über zwei verlorene Punkte.