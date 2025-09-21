Torloses Derby in Friedrichsthal

Die beiden einzigen saarländischen U17-Teams in den DFB-Nachwuchsligen haben sich am Sonntagmittag in Friedrichsthal torlos getrennt. In der Tabelle ist das Saarbrücker Team nun Vierter, die Gastgeber folgen auf Rang Fünf.

Keinen Sieger gab es am Sonntag im Nachbarschafts-Duell der U17-nachwuchsliga zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken. Das Spiel wurde in Friedrichsthal auf dem hinteren Rasenplatz ausgetragen, mehr als 100 Zuschauer bildeten einen schönen Rahmen. "Es war am Ende ein gerechtes Remis auf Augenhöhe. Wir hatten auch unsere Chancen, haben sie aber genau wie Elversberg nicht nutzen können. Die erste Hälfte geht an die Gastgeber, in der zweiten Hälfte waren wir vielleicht einen Tick besser, die Punkteteilung geht also voll in Ordnung", sagte FCS-Trainer Sven Borgard nach dem Spiel.

Das FCS-Team bleibt Vierter, die SVE hat mit dem Punktgewinn Eintracht Frankfurt überholt und ist nun Fünfter. Am kommenden Samstag um 13 Uhr empfängt das FCS-Team Eintracht Frankfurt im FC-Sportfeld.