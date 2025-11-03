Torloser intensiver Fight

8.Spieltag 1.FC Heidenheim - SV Hegnach 0:0(0:0)

Dank leidenschaftlichem Kampf bleibt man auch beim bisher stärksten Gegner nach 8 Spieltagen unbesiegt. 1.FC Toptorjägerin Josephine Wild wurde in Manndeckung genommen und fand in der ersten Hälfte kaum ins Spiel. Nach Torabschlüssen von Eva Werner und Silvana Arcangioli turbulente Szene im Hegnacher 5er nach 24 Minuten als Wild aus 5 Meter eine Hereingabe aufs Tor grätschte doch Laura Pawlowski mit tollem Reflex abwehrte und man im Gewühl klären konnte. Nach guter Vorarbeit von Tuana Sentürk und Heidi Klatt traf Mercy Mc Donald freistehend den Ball nicht richtig. Vom eigenen Anstoß zur 2.Hälfte weg verlor man den Ball und hatte Glück daß man sowohl Wild als auch Becker im 5er blocken konnte und schließlich Laura Pawlowski zupackte. Auf der Gegenseite hämmerte Diellza Shala nach einer Ecke den Ball an die Latte, die beste SVH Chance. Danach bestimmte das Heimteam das Spiel aber Hegnach stand kompakt und aufmerksam. Wenn mal was durchkam war Laura Pawlowski zur Stelle auch unter Bedrängnis. Auch in der 86. als Svea Fleischmann einen satten Schuß abfeuerte. Bis in die Nachspielzeit stand man stabil und sicherte sich einen wertvollen Punkt. Erst 3 Gegentore in 8 Spielen spricht für sich. Beste Abwehr , bester Angriff eine tolle Bilanz die keiner für möglich gehalten hatte.