Torloser Auftakt mit Chancen auf beiden Seiten

Ein von Standardsituationen geprägtes Spiel. – Foto: Franziska B.

Zum Auftakt der neuen Saison 2026/27 empfing die SpVgg Erdweg den SV Arnbach. Am Ende stand ein torloses 0:0 – nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten ein insgesamt leistungsgerechtes Ergebnis.

Auch aus dem Spiel heraus kam Erdweg zu Möglichkeiten. Zauner versuchte es aus rund 25 Metern, ehe Trinkl beim anschließenden Nachschuss nur knapp zu spät kam.

Erdweg kam gut in die Partie und hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile sowie die besseren Möglichkeiten. Besonders nach Standards wurde es mehrfach gefährlich. Bei drei Erdweger Ecken fehlte nicht viel zur Führung: Zweimal setzte Bastian Felbermeier den Ball an die Latte beziehungsweise an den Pfosten. Bei einer weiteren Ecke folgte eine Doppelchance für Trinkl und Burghart aus kurzer Distanz, doch auch hier wollte der Ball nicht über die Linie.

Arnbach hatte seine größte Möglichkeit nach einer Ecke: Felbermeier musste dabei eine Direktabnahme in höchster Not per Kopf auf der Linie klären und verhinderte damit den möglichen Rückstand.

Intensive Zweikämpfe und strittige Szenen

Neben den Torchancen sorgten zwei Duelle zwischen Ilgar Can und Breitenberger für Gesprächsstoff. Beide schenkten sich in den Zweikämpfen nichts und gehörten auf ihren jeweiligen Positionen zu den auffälligeren Akteuren.

Bei der ersten Szene konnte Can in einer Strafraumsituation mit einer starken Grätsche im letzten Moment den Ball vor dem einschussbereiten Breitenberger klären. Erst anschließend kam es zum Kontakt mit dem Arnbacher. Die Gäste sahen die Reihenfolge naturgemäß anders und forderten einen Strafstoß. Der souveräne Schiedsrichter ließ aber zu Recht weiterspielen.

Auch bei einem weiteren Laufduell der beiden Akteure forderte Arnbach eine harte Entscheidung. Can setzte als letzter Mann seinen Körper geschickt ein und unterband den Angriff. Die Arnbacher verlangten eine Notbremse und die Rote Karte – doch auch hier bewertete der gut positionierte Schiedsrichter die Situation folgefrei.

Erdweg auch nach der Pause zunächst spielbestimmend

Nach dem Seitenwechsel blieb Erdweg zunächst am Drücker. Vor allem in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit lief viel über die linke Seite, wo die zur Pause eingewechselten Manuel Rumler und Stefan Stegmair für zusätzliche Dynamik sorgten. Die Erdweger Angriffe kamen immer wieder gefährlich in Richtung Strafraum.

Eine gute Möglichkeit ergab sich nach einem Schnittstellenpass von Korbinian Göttler auf Stegmair. Der Erdweger Angreifer war damit auf dem Weg Richtung Tor, konnte den Ball aber nicht sauber genug annehmen, sodass die Chance letztlich verpuffte.

Arnbach mit Chancen in der Schlussphase

Im weiteren Verlauf kippte das Spiel zunehmend. Arnbach bekam mehr Zugriff und kam insbesondere über zahlreiche Ecken zu Möglichkeiten. Zweimal konnte sich ein Arnbacher Angreifer nach einer Hereingabe aufdrehen und abschließen. Einen Versuch parierte Dominik Chlubek direkt, der andere wurde von der Erdweger Defensive geblockt beziehungsweise abgefälscht.

Auch aus dem Spiel heraus wurde Arnbach gefährlich. Andreas Obesser wurde zweimal mit Pässen in die Tiefe geschickt und konnte sich jeweils in Richtung Erdweger Tor durchsetzen. In beiden Situationen wurde er im entscheidenden Moment noch gestört, sodass seine Abschlüsse über das Tor gingen.

Erdweg musste in dieser Phase zunehmend gegen einen stärker werdenden Gegner verteidigen, hielt aber bis zum Schlusspfiff stand.

Punkteteilung zum Saisonauftakt

Am Ende blieb es beim 0:0. Erdweg hatte vor allem im ersten Durchgang und zu Beginn der zweiten Hälfte die besseren Phasen und hätte sich mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss durchaus belohnen können. Arnbach steigerte sich im weiteren Spielverlauf und kam seinerseits noch zu guten Möglichkeiten.

So steht zum Saisonstart ein Punkt – und die Erkenntnis, dass in einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie die Null auf beiden Seiten gehalten wurde.