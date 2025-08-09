– Foto: Reinhard Rehkamp

Torloser Auftakt für den TuS Bersenbrück in Wilhelmshaven Nach schwacher erster Hälfte steigert sich das Team – Defensivleistung überzeugt Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück SV Wilhelmsh

Der TuS Bersenbrück ist mit einem 0:0 beim SV Wilhelmshaven in die Oberliga-Saison 2025/26 gestartet. Zwar blieb das erhoffte Ausrufezeichen zum Auftakt aus, doch nach einer Steigerung im zweiten Durchgang nimmt die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann einen Punkt mit nach Hause.

In der ersten Hälfte tat sich der TuS schwer, Kontrolle und Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Viele ungenaue Zuspiele und ungenutzte Gelegenheiten verhinderten, dass die Gäste aus Bersenbrück offensiv Akzente setzen konnten. Wilhelmshaven, selbst mit dem Ziel eines stabilen Saisonstarts, suchte immer wieder den Weg in die Spitze, ohne jedoch die entscheidende Lücke zu finden. Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh TuS Bersenbrück Bersenbrück 0 0 Abpfiff

Stabile Abwehr sichert Punktgewinn Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TuS konzentrierter und fand besser in die Zweikämpfe. Die Defensive hielt, anders als noch beim letzten Gastspiel im Jadestadion, diesmal bis zum Abpfiff stand. Torhüter Max-Niklas Milde und seine Vorderleute verhinderten, dass die Gastgeber ihre Chancen nutzen konnten. Offensiv blieben die Bersenbrücker Bemühungen zwar erkennbar, doch fehlte am Ende die Präzision im Abschluss, um den Auswärtssieg einzufahren.