Torlos zum erneuten Punktgewinn

Mit Selbstvertrauen und erfahrenen Akteuren wollte der SVW II in Reute seinen Lauf fortsetzen. Bei heißen Temperaturen entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit vereinzelten Offensivaktionen, die unter anderem Bernhard, Pisch und Pfaff vergaben. Auf der Gegenseite hielt Zienecker einmal glänzend im Eins-gegen-Eins. Leider musste Aushilfe Hannes Denzel Mitte der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wir wünschen ihm eine gute Besserung.

In der zweiten Halbzeit musste der SVW noch einen Aluminiumtreffer überstehen, konnte sonst aber das eigene Tor sauber halten und durfte sich somit erstmals in der Liga über einen Abwehrschnaps freuen. Da man aber auch das Reutener Tor nicht mehr zielstrebig genug attackierte, musste man sich schlussendlich mit einem Remis zufriedengeben. Damit übertraf man schon nach 6 Spielen die Punktausbeute der gesamten vergangenen Saison und ist unterwegs, den gesamten September ungeschlagen zu bleiben. Dazu müsste man noch nächstes Wochenende gegen Schmalegg punkten.