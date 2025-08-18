Kamen ab der 55. Minute richtig gut ins Rollen: die Aßlinger (rot, von links) Jakob Mertl und Lukas Hupfauer setzten das mutmaßliche Topteam aus Schechen unter Druck. – Foto: SRO

Torlos nur bedingt glücklich: TSV Aßling punktet zum Auftakt gegen Schechen Vor gut 120 Zuschauenden Verlinkte Inhalte Kreisklasse 1 TSV Aßling SV Schechen

„Für die Zuschauer war das sicher ein tolles Spiel, auch ohne Tore.“ Aßlings Trainer Laszlo Ziegler war nach dem Saisonauftakt in der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) mit dem torlosen Heim-Remis gegen den SV Schechen aber nicht wirklich zufrieden. Zumal die Gäste in der ersten Halbzeit „die klar bessere Mannschaft“ gewesen seien.

Allerdings ohne zu zwingenden Chancen zu kommen. „Wir haben sehr gut dagegen gehalten“, freute sich Ziegler über die effektiv agierende TSV-Abwehr. Zumal auch Keeper Thomas Huber zur Stelle war, wenn es einmal gefährlich wurde. Das berüchtigte Schechener Josefs-Duo Weichselbaumer und Wittmann blieb jedenfalls ohne Stich. Weniger begeistert war der neue Aßlinger Trainer von der mageren Ausbeute seiner Schützlinge, die gleich im ersten Spiel Akzente gegen eine Elf hätten setzen können, die am Ende der Saison weit vorne erwartet wird. Gehörte die Anfangsphase der zweiten Halbzeit noch den Gästen, so drehten die Aßlinger vor gut 100 Zuschauern am heimischen Büchsenberg ab der 55. Minute erst auf.

Die größte Möglichkeit, die Heimelf zum Dreier zu schießen, hatte Matthias Kagermeier, der im Duell mit SV-Schlussmann Johannes Baumann aber den Kürzeren zog. Selbst zwei Nachschüsse brachten keinen Erfolg. Auch mehrere Überzahlsituationen überstanden die Schechener schadlos. Gefährlich wurde es für die Aßlinger nochmals in der Schlussphase, als sich Julian Winkler den Rest der Partie von der Bank aus ansehen musste. Seinen Zweikampf-Einsatz quittierte Schiedsrichter Florian Hellmaier (SV DJK Götting) mit einer Zehn-Minuten-Strafe. Doch auch in der personellen Überzahl blieb der Aßlinger Kasten dicht. Der Schechener Weichselbaumer versuchte es noch einmal aus spitzem Winkel, musste aber feststellen, dass an diesem Tag auf dem Büchsenberg nicht zu holen war.