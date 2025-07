Torlos in Schwarzenholz

RPS-Oberligist FV Diefflen und Saarlandliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II trennten sich in einem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz im Saarwellinger Gemeindeteil Schwarzenholz torlos. Für die Zweite des Drittligisten war es die Generalpeobe vor der am Freitag beginnenden Runde, das Malstatter Team startet mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Neunkirchen (19 Uhr, Ellenfeld-Stadion, Mantes-la-Ville-Platz) in die Runde. Diefflen hat noch eine Woche länger Zeit. Die Dillinger empfangen am Freitag um 18 Uhr den Ligakonkurrenten FV Eppelborn auf dem Kunstrasenplatz am Friedhofsweg. FCS-Trainer Sammer Motain sagte nach dem Spiel: "Es war ein guter Test, wir hatten Aktionen nach vorne, wir mussten gegen einen guten Gegner auch viel laufen, aber wir haben auch wieder kein Gegentor kassiert. Und es hat sich niemand verletzt, so dass wir nur auf Zinedin Osmanagic verzichten müssen". FVD-Trainer Thomas Hofer meinte: "Wir konnten zwei Wochen vor dem Start gegen einen guten Gegner einiges ausprobieren, was vor allem für die jungen Spieler wichtig ist. Es gab aber auch viele Abspielfehler, da müssen wir noch genauer werden. Wir sind auf einem guten Weg, müssen noch ein paar Abläufe verfeinern, dazu haben wir jetzt noch ein Spiel gegen Eppelborn. Da kommt dann auch Fabian Poss wieder dazu".