Torlos gegen Kaiserslautern

Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat sich am Samstag im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld von den Altersgenossen des 1. FC Kaiserslautern torlos getrennt. Das Team von Trainer Jonathan Leibrock bleibt somit in der Tabelle punktgleich hinter den Gästen Dritter. Am kommenden Samstag um 14.30 Uhr spielt das FCS-Nachwuchsteam auf einem Kunstrasenplatz am Stadion Oberwerth (Jupp-Gauchel-Str. ) gegen TuS Koblenz.