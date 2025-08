Torlos am Silbersee

In einem schwachen Kreisliga-Spiel musste sich die SG - ohne vier Stammspieler - mit einem mageren Punkt begnügen. In der ersten Viertelstunde hatten beide Mannschaften jeweils eine Möglichkeit, doch Nittenaus Hysenllari schoss flach am langen Pfosten vorbei, ebenso Enrico Frech auf der Gegenseite. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte erspielten sich beide Teams kaum noch eine echte Torchance; die Torhüter hatten nicht viel zu tun. Nach dem Wechsel bekamen die Patzherren ein leichtes Übergewicht. Ein Weitschuss von Stefan Müller strich knapp übers Dreieck, ein Scharfschuss vom einzigen echten Stürmer Hannes Wallner knapp vorbei. Einen Kopfball von Manuel Nagler klärte Gästetorwart Sebastian Beck auf der Torlinie, ebenso eine weitere Kopfballchance des eingewechselten Elias Scherr. Auf der Gegenseite köpfte ein Gäste-Angreifer knapp drüber. Die letzten Chancen hatten die Platzherren, doch Florian Bittner scheiterte erst an Torwart Beck und schoss kurz darauf über den Kasten.