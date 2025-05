Torlos, aber voller Emotionen

Der SV Weidenhausen hat sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem torlosen Remis vom VfB Marburg getrennt und damit den Klassenerhalt in der Hessenliga endgültig gesichert. In einem umkämpften Spiel war vor allem die erste Halbzeit von der Marburger Dominanz geprägt, ehe sich die Adler nach dem Seitenwechsel stabilisierten und das 0:0 über die Zeit brachten.

Die Gäste aus Marburg hatten den besseren Start: Bereits in der 5. Minute vergab Mirco Geisler die große Chance zur Führung, als er per Foulelfmeter an Weidenhausens starkem Schlussmann Lucas Waßmann scheiterte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb der VfB das gefährlichere Team – Pfalz, Strack und erneut Geisler konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen.