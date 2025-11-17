Torlos, aber stabil: Heeseberg punktet auswärts

Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, Torchancen waren rar. Heeseberg hatte in der ersten Hälfte zwei ordentliche Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. „Wir hätten vielleicht in Führung gehen können“, so Baethge. „Da haben wir momentan ein bisschen Pech am Fuß.“ Im zweiten Durchgang gelang dem FCH nach einer Ecke sogar der vermeintliche Führungstreffer – doch Schiedsrichter Moritz Wolf pfiff die Szene zurück. „Warum der Schiri das zurücknimmt, bleibt ein Rätsel“, sagte Baethge. „Er sagt, unser Stürmer schubst. Aber weder von Leiferde, noch vom Trainer oder irgendwelchen Zuschauern hat jemand reklamiert. Es war überhaupt nichts gewesen.“

Am Ende blieb es beim torlosen Remis, das angesichts des Spielverlaufs zwar ärgerlich, aber nicht unverdient war. Zudem konnte Heeseberg nach den jüngsten Rückschlägen defensiv wieder Stabilität zeigen. „Nachdem wir gegen Lehndorf vier Tore gekriegt haben und auch gegen Hondelage vier, war es erstmal wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärte Baethge. „Diesmal kein Gegentor zu bekommen, hinten sicher zu stehen, wenig bis gar nichts zuzulassen – von daher ist der Punkt erstmal in Ordnung. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ich kann damit leben.“

In der Tabelle macht Heeseberg einen kleinen Sprung nach oben und steht nun mit 17 Punkten auf Rang acht. Leiferde folgt mit 14 Punkten unmittelbar dahinter. Für den FCH ist das torlose Unentschieden ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen.

VfL Leiferde – FC Heeseberg 0:0

VfL Leiferde: Daniel Schrader, Andreas Scharmach, Lars Hillebrand, Ole Jungclaus, Niklas Milaszewski, Vincent John, Dominik Gaus (69. Jakub Maciej Kudanowski), Luca Pospiech, Elias Thiele, Jannik Scheike, Leon Kramp (63. Sören Schoene) - Trainer: Dennis Pasemann

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert, Yannick Zachan, Niklas Gödde (63. Pascale Bittner), Aboubacar Soumaoro, Marcel-Dieter Hentschel, Nico Lübbecke, Felix Maushake (75. Oliver-Lukas Nabel), Laurin Bandermann, Alexander Schrader, Fabian Romeike - Trainer: Christian Baethge - Co-Trainer: Maximilian Helbig

Schiedsrichter: Moritz Wolf

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Niklas Gödde (93./FC Heeseberg/Meckern)