Torlos, aber nicht wertlos

Auf dem für die Jahreszeit gut bespielbaren, aber natürlich recht holprigen Geläuf reagierte bei beiden Teams nahezu über die gesamte Spielzeit die Vorsicht, kein Gegentor zu bekommen. Zwar gab es von beiden Mannschaften immer wieder Torannäherungen – Martin Sobe (7.), Manfred Starke (8.), Emilio Heß (13.), Elias Göbel (15.), Matteo Hecker (26.), Emilio Heß (22.), Eduard Hofmann (41.) – aber den Charakter klarer Torschancen hatten sie alle nicht. Da war die Aktion, als Robin Ensenbach mit BFV-Keeper Stefan Kiefer zusammen prallte (27.), sie hat Peter Scholz auch im OTZ-Foto festgehalten, noch die spektakulärste.

Dennoch war Frank Rietschel, Bischofswerdas Trainer, mit der Leistung seiner Elf in Halbzeit eins nicht unzufrieden: „Wir waren in der 1. Halbzeit gar nicht so schlecht im Spiel. Wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, aber nicht so die brenzligen Situationen, wo wir hätten sagen können, wir müssen das Tor machen. Wichtig war, dass wir defensiv gut gestanden und wenig zugelassen haben.“

Nach dem Wechsel agierten die Schillerstädter etwas engagierter nach vorn. Aber die ganz großen Torgelegenheiten blieben, sieht man von einem Schuss des von Manni Starke sehr gut freigespielten Marwan Kponton auf das kurze Eck, den Kiefer parierte (56.), ab. Für die Sachsen hatten Johann Weiß (66.) und Sobe (84.) noch die besten Chancen.

Erst am Ende der Begegnung, die der sehr gute, junge Unparteiische aus der Nähe von Magdeburg, der mit zwei Verwarnungen auskam und der unter den Augen von Beobachter Sandy Hoffmann unauffällig leitete, schien ein Treffer für den FC denkbar. Zunächst köpfte Weiß einen Kopfball des spät eingewechselten etatmäßigen Kapitäns Marco Riemer von der Linie (90.). und dann jagte Starke einen 22-Meter-Freistoß aus mittlerer Position nur auf das Dach des Tornetzes (90.+1). Hier vermisste man Spezialist und „Geburtstagskind“ Maximilian Schlegel, der wegen der fünften Verwarnung ebenso fehlte wie die verletzten Toni Stelzer und Ole Barthel, besonders.

STIMMEN ZUM SPIEL

So blieb es beim torlosen Remis, das beide Übungsleiter so bewerteten: „Wir wussten nach dem Hinspiel, dass es in Rudolstadt nicht einfach wird. Natürlich hätten wir die Partie gern gewonnen. Aber Rudolstadt hat uns gefordert Insgesamt nehmen wir den Punkt mit. Ich glaube, es war auch ein gerechtes Ergebnis. (Frank Rietschel).

„Ich denke, dass das Spiel am Ende leistungsgerecht ausgegangen ist. Es war relativ chancenarm, auch wenn wir vielleicht die eine oder andere Möglichkeit qualitativ etwas besser hatten. Es war nicht einfach, auf dem tiefen Geläuf vernünftig Fußball zu spielen. Das haben beide Mannschaften in Anbetracht der Bodenverhältnisse ganz ordentlich gemacht. Jeder hatte Phasen, wo er mehr vom Spiel hatte und dominanter als der Gegner war. Dann ist es wieder gekippt. Deshalb hätte heute ein Sieger oder ein Verlierer dem Spielverlauf nicht entsprochen.“

Wann die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, welche Spiele geplant sind und an welchen Hallenturnieren die Erste teilnimmt, erfährt man rechtzeitig. Auch eine Analyse der 1. Halbserie wird es natürlich geben.