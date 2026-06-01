Torlos, aber gerettet – Sportfreunde Uevekoven bleiben in der Landesliga

Die Sportfreunde Uevekoven haben den Verbleib in der Landesliga gesichert. – Foto: Daniel Czennia

Einen Punkt brauchten die Sportfreunde Uevekoven vor dem Duell mit Viktoria Arnoldsweiler noch, um den Klassenerhalt in der Landesliga Mittelrhein abzusichern. Und mit dem 0:0-Remis am Sonntag gegen die Dürener Vorstädter gelang das auch: Die Sportfreunde Uevekoven gehen auch in der Saison 2026/27 in der Landesliga an den Start.

Nach der Flanke seines Mannschaftskameraden Baran Kilic setzte er den Ball aber über das von Patrick Wiesen gehütete Tor der Platzherren. Danach klärte Wiesen einen stramm geschossenen 18-Meter-Freistoß von Stradza mit beiden Fäusten. In der Folge bewies aber auch Arnoldsweiler, dass es mit seinen bisher erst 27 Saisontoren zu Recht im Tabellenkeller steht.

Dass der eine Punkt reichen könnte, war vor allem in der ersten Halbzeit nicht abzusehen. Ohne ihren nach wie vor wegen einer Knieverletzung fehlenden Antreiber Joshua Holtby agierten die Sportfreunde nämlich ziemlich uninspiriert, brachten vor allem nach vorne wenig zustande. Da hatte der auf einem Abstiegsplatz notierte Gast aus Arnoldsweiler doch etwas mehr zu bieten. Schon in der 6. Minute hatte deren Mittelstürmer Hussain Alawie nämlich das 1:0 auf dem Kopf.

Kurz vor der Halbzeit bot sich Uevekovens Angreifer Marcio Moreira da Silva dann die große Chance zum Führungstor. Nach einem gelungenen Steckpass von Nico Czichi kam da Silva allein vor Gästekeeper Aiman Jahic völlig blank mitten vor Arnoldsweilers Gehäuse zum Abschluss. Er versuchte es dann aber mit einem Heber, der zwar über Torwart Jahic hinweg, aber auch über das leere Tor ging. So ging es dann unmittelbar danach in die Halbzeitpause.

Und aus der kamen die unverändert gebliebenen Sportfreunde mit wesentlich mehr Biss wieder auf den Platz. Jetzt gewannen sie die Zweikämpfe auch im Mittelfeld, setzten den Gegner unter Druck. Aber richtig klare Torchancen erspielten sie sich nach wie vor nicht. Weil auch Arnoldsweiler nach vorne kaum etwas Produktives zuwege brachte, verflachte die Partie mehr und mehr. Da halfen auch die Wechsel nicht, die Uevekovens scheidender Trainer Daniel Marschalk und Gästecoach Stephan Langen veranlassten, auch die ließen nämlich die nötige Offensivpower vermissen.

So trudelte ein Landesliga-Abstiegsduell seinem tor- und trostlosen Ende entgegen, das berechtigterweise keinen Sieger sah. Nach insgesamt 90+7 Minuten pfiff Schiesdrichter Peter Wackers die Partie dann ab, mit dann doch deutlich hörbarem Jubel von den Sportfreunden Uevekoven und deren Anhang. Schließlich reichte der eine Punkt zum Klassenerhalt.

Ob es am letzten Spieltag auch für Viktoria Arnoldsweiler noch Anlass zu jubeln gibt, wenn man Absteiger Glesch-Paffendorf zu Gast hat, muss abgewartet werden. Da drückt man in Arnoldsweiler sicher ganz fest dem SV Eilendorf die Daumen, dass dieser beim SV Helpenstein gewinnt. Der SVH jedenfalls hat am Sonntag mit einem in der Höhe wohl nie erwarteten 5:1 (1:0)-Sieg bei Kurdistan Düren die beste Voraussetzung geschaffen, ein weiteres Jahr in der Landesliga zu spielen. Mit zwei Punkten und vier Toren Vorsprung geht der SV nun in den letzten Spieltag an. Arnoldsweiler gegen Glesch-Paffendorf und Helpenstein gegen Eilendorf stehen nächsten Sonntag im Fokus, wenn es um die Frage geht, wer in die Bezirksliga runtermuss.