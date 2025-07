Torlaune zum Auftakt: DSC 99 startet furios in die Vorbereitung

6:1 gegen den Polizei SV und 7:0 gegen den SV Oberbilk - der Bezirksligst DSC 99 befindet sich gleich zu Beginn der Sommervorbereitung bereits in Torlaune. Auch wenn die Tests gegen zwei unterklassige Klubs noch nicht als echte Gradmesser dienten, macht der neue DSC schon Lust auf mehr. Wobei das „neu“ zu relativieren ist. Denn allzu viel veränderte sich in der Sommerpause an der Windscheidstraße ja gar nicht. Trainer Sascha Walbröhl hielt den Stamm seines noch entwicklungsfähigen Kaders weitestgehend beisammen und ergänzte diesen gezielt. Besser gesagt verstärkte er ihn.