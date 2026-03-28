Torjubel bringt den Gegner der DJK Gnadental auf die Palme

Gnadental gewann die Partie gegen den FC Kosova mit 3.1. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Tore im Fußball werden nicht mehr einfach nur erzielt – sie werden zelebriert. Unvergessen ist der Torjubel von Giovane Élber, als er im September 2001, vier Tage nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, mit seinen Händen eine Friedenstaube formte. Auf viel Kritik stießen dagegen die Kicker der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2022 mit ihrem Gruppen-Tanz – teils als Raupe oder im Kreis –, an dem sich im Achtelfinale gegen Südkorea sogar Trainer Tite beteiligte.

Richtig sauer war am vergangenen Sonntag das Personal des FC Kosova beim Match der Landesliga in Gnadental. Natürlich wegen der 1:3-Niederlage am Nixhütter Weg, aber mehr noch wegen der Geste, mit der DJK-Stürmer Marco Lüttgen seinen Treffer zum 2:0 in der 66. Minute abfeierte. Dass der 32-Jährige seiner Freude über den Doppelpack mit dem auch als serbischer Gruß bekannten Drei-Finger-Gruß sichtbaren Ausdruck verlieh, stieß beim Gegner auf Unverständnis. In einem auf dem regionalen Fußballportal FuPa am Donnerstag veröffentlichten Statement spricht der FC Kosova von einem serbisch-nationalistischen Symbol. „Da wir ein albanischer Verein sind, ist diese Geste in diesem Kontext eindeutig als gezielte Provokation und Beleidigung zu verstehen.“ Teammanagerin Susanne Jacobs tut sich auch deshalb schwer damit, einfach zur Tagesordnung überzugehen, weil dieser Gruß in keinem anderen Spiel der DJK Gnadental gezeigt worden sei. „Nur gerade gegen einen albanischen Verein.“

Gnadental bleibt gelassen

Der serbische Drei-Finger-Gruß, ursprünglich ein religiöses Symbol für die Dreifaltigkeit, wird oft kritisiert, da er während der Jugoslawienkriege als nationalistisches Zeichen von serbischen Truppen instrumentalisiert wurde. Kritiker assoziieren die Geste mit einer Großserbien-Ideologie und der Einschüchterung anderer Ethnien. Gegenüber FuPa kündigte Susanne Jacobs darum an: „Wir werden eine Beschwerde an den Staffelleiter und direkt auch an das Verbandssportgericht schicken.“ Natürlich hat sich auch die DJK Gnadental mit diesem Vorfall eingehend befasst, da bislang jedoch keine offizielle Beschwerde vorliege, gebe es dazu auch nichts zu sagen, ließ Michael Jäger aus der Geschäftsführung des Neusser Vereins verlauten. „Wir haben das Thema in der Schublade und werden dazu gegebenenfalls eine Stellungnahme abgeben“, fügte Trainer Sebastian Michalsky an. „Aber wir springen nicht auf jeden Zug auf. Und wenn, dann äußern wir uns gegenüber dem Verband.“ Auch Marco Lüttgen, der möglicherweise einen serbischen Hintergrund hat, schweigt auf Anraten der Abteilungsleitung.

Fakt ist: Der serbische Drei-Finger-Gruß („Tri prsta“) ist im Sport nicht generell verboten, jedoch können Schiedsrichter oder Verbände die Geste als „unsportliches Verhalten“ oder „politische Propaganda“ ahnden, wenn sie als provozierend eingestuft wird. Aufnahme in den vom Unparteiischen angefertigten Spielbericht hatte die in Gnadental von zum Teil hitzigen Diskussionen begleitete Aktion indes nicht gefunden. Und damit ist der Fall, den man intern besprochen habe, für Michalsky erst mal erledigt. „Wir konzentrieren uns auf das Spiel in Süchteln und den Abstiegskampf“, sagte der Coach am Freitag.