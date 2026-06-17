Torjägerkönig (38) spielt auch beim FC Bayern – und jagt die Deutsche Meisterschaft

Starke Physis: Andreas Kreitmeier von der SpVgg Zolling erzielte 21 Saisontore. – Foto: FuPa

Andreas Kreitmeier hat mit 21 Toren die Torjägerkanone der A-Klasse 6 gewonnen. Parallel spielt er mit Zweitspielrecht in der Ü32-Mannschaft des FC Bayern.

Ein fußballverrückter Routinier hat sich in der A-Klasse 6 die Torjägerkanone gesichert: Mit 21 Saisontreffern landete der 38 Jahre junge Andreas Kreitmeier mit einigem Abstand ganz vorne. Damit nicht genug: Der Oldie von der SpVgg Zolling hatte auch noch 14 Assists auf seinem Konto. Der Beweis, dass er nicht nur das gegnerische Tor, sondern auch seine Nebenleute im Blick hat.

Mit dem Fußballspielen hatte Andreas Kreitmeier im Kindesalter beim SC Freising angefangen. Weiter ging es zum SE Freising, der dann in der B-Jugend eine Spielgemeinschaft mit der SpVgg Zolling bildete. Im Ampertal gefiel es Kreitmeier dermaßen gut, dass er bis heute – mit einem kleinen Intermezzo – dort geblieben ist. Lediglich in der Spielzeit 2017/18 wechselte er zurück zum SC Freising, wegen Unstimmigkeiten mit dem damaligen SpVgg-Coach.

Nur eine Saison später stand Kreitmeier aber wieder im Kader der Zollinger – und schießt seitdem fleißig für die Ampertaler seine Tore. Meistens in der Kreisklasse, in der abgelaufenen Runde erstmals seit Jahren wieder in der A-Klasse. Dass es trotz seiner vielen Treffer nicht mit dem sofortigen Wiederaufstieg geklappt hat? Das ist für den 38-Jährigen nicht schlimm: „Darüber bin ich nicht traurig. Lieber gewinnen wir in der A-Klasse viele Spiele und haben Spaß, anstatt in der Kreisklasse unten zu landen.“ Zumal der Kader immer kleiner werde – und man angesichts von nur noch zirka 15 Aktiven sogar die Zweite Mannschaft abmelden musste.

Seine Stärken sieht Kreitmeier trotz seines für Fußballer gehobenen Alters weiterhin in seiner Physis. Lachend erzählt er, dass er wohl immer noch der Schnellste im Team der Zollinger sei. Dafür investiert der 38-Jährige auch abseits des Fußballplatzes eine Menge: Er geht regelmäßig zum Laufen oder ins Fitnessstudio. Darüber hinaus verfügt er über einen starken Torschuss – sein Trainer Thomas Brandmaier lobt aber vor allem die Führungsqualitäten seines Stürmers: „Er geht immer voran und ist auf alle Fälle einer der wichtigsten Spieler im Kader.“

Auf dem Platz will Kreitmeier die jüngeren Akteure, viele sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, natürlich ein bisschen anleiten. Und der Torschützenkönig der A-Klasse 6 sieht Potenzial in der Truppe: „Wir haben eine starke erste Elf. Wenn die Jungs einen weiteren Entwicklungsschritt machen, dann ist für uns der Aufstieg in die Kreisklasse wieder drin.“

Nächste Saison macht er aber in der A-Klasse weiter – und dann vielleicht sogar als Deutscher Meister. Denn Kreitmeier ist seit einigen Monaten mit einem Zweitspielrecht bei der Ü 32 des FC Bayern München aktiv. Den dortigen Trainer habe seine hervorragende Fitness überzeugt: „Fußballerisch bin ich sicher einer der Schlechtesten, die anderen haben ja viel höher gespielt. Aber mit meiner Physis kann ich da schon mithalten.“ Am Wochenende stehen die bayerischen Meisterschaften auf dem Programm, der FCB ist sicher ein Favorit für den Sprung zur DM. Unabhängig davon ist für Kreitmeier klar: Mit dem Fußball wolle er so lange weitermachen, wie es ihm Spaß mache.