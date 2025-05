Torjägerin bleibt den VfB-Frauen erhalten

Meike Meßmer war im September 2024 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt. Mit zwölf Treffern in bislang 20 Regionalliga-Spielen trug die erfahrene Bundesliga- und Zweitliga-Stürmerin wesentlich zum erfolgreichen Abschneiden der VfB Frauen in der Regionalliga Süd bei. Eine lange Anlaufzeit benötigte sie in Bad Cannstatt nicht: Beim 6:1-Auswärtssieg gegen den TSV Jahn Calden gelang ihr im Oktober direkt ein Dreierpack. Jetzt steht fest, dass die 29-Jährige auch in der kommenden Saison das VfB Trikot tragen wird.

Sascha Glass, General Manager VfB Frauenfußball: „Wir freuen uns sehr, dass Meike ein weiteres Jahr bei uns bleiben wird. Mit bislang zwölf Toren hat sie ihre Torgefahr, Kopfballstärke und damit ihre Wichtigkeit für uns in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Das wird auch in der kommenden Spielzeit für uns wichtig sein. Meike hatte sich im Herbst nicht nur nahtlos ins Team eingefügt, sondern passt sportlich wie menschlich sehr gut zu uns. Durch ihren Kölner Wohnort nimmt sie seitdem einiges auf sich. Das respektieren wir sehr und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit mit ihr.“