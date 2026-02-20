Torjägerduell um die Tabellenspitze

– Foto: Carsten Zeich

Acht Tore stehen für Peters zu Buche, Aljija hat bislang neun Mal getroffen. „Man hofft immer auf einen eigenen Treffer und ich werde auch dieses Mal mein Bestes geben. Am Ende ist es völlig egal, wer die Tore macht, solange wir danach Tabellenführer sind“, sagt Peters. Aljija ergänzt: „Über ein Tor, das zum Erfolg meiner Mannschaft beiträgt, würde ich mich sehr freuen. Aber am Ende zählt nur, dass wir die drei Punkte holen.“

Ausgangslage und Vorbereitung

Das Spitzenspiel könnte direkt die Tabellenführung entscheiden. Hildburghausen liegt derzeit einen Punkt hinter Meiningen, hat jedoch ein Spiel weniger. Ein Heimsieg würde die Eintracht an die Spitze bringen – und den VfL aus der Theaterstadt die erste Saisonniederlage zufügen. Hildburghausen konnte sich bereits am letzten Sonntag einen Pflichtspielsieg sichern: 2:0 gegen Ifta, beide Tore von Peters. „Oft ist es schwierig nach längerer Pause, vor allem bei den herrschenden Wetterbedingungen, den Fokus wieder reinzubekommen und auf Wettbewerb umzuschalten. Diesen Schritt haben wir durch den Erfolg gegen Ifta den Meiningern voraus“, erklärt Christoph Peters. Muhamed Aljija schätzt die Lage realistischer ein: „Ob es ein Vorteil ist, werden wir am Sonntag sehen. Ifta ist ein anderer Gegner als Hildburghausen, schwer einzuschätzen.“

Die Vorbereitung auf die Rückrunde war aufgrund der winterlichen Bedingungen für beide Teams alles andere als einfach. Peters berichtet: „Die Vorbereitung war natürlich eher weniger zufriedenstellend. Aber ich denke, die Probleme hatte dieses Jahr jeder Verein. Wir haben dennoch das Beste daraus gemacht. Die Mannschaft hat in mehreren Einsätzen den Kunstrasen vom Schnee befreit, sodass fast alle Testspiele wie geplant stattfinden konnten.“ Auch Aljija verweist auf die schwierigen Bedingungen: „Es waren für alle Mannschaften schwierige Bedingungen, mit viel Improvisation. Bei uns fanden neben zwei Testspielen auch Einheiten in der Turnhalle oder im Yawara Fightclub statt – oder eben klassische Laufeinheiten.“