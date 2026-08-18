Torjäger zum Start: Diese fünf Bezirksliga-Spieler ragen heraus

Gleich am 1. Spieltag der Bezirksliga Hamburg haben sich einige Offensivspieler für höhere Aufgaben empfohlen. Luca Goncalves Aparicio, Jannes Haubner, Amagio Alberts und Ole Riege trafen jeweils dreifach, während Arun Yogesh Paul Torani und Tuna Dogan entscheidenden Anteil an torreichen Siegen hatten.
Der erste komplette Spieltag der Bezirksliga Hamburg hat nicht lange gebraucht, um seine ersten auffälligen Einzelspieler hervorzubringen. Gleich mehrere Akteure starteten mit einem Dreierpack in die neue Saison, andere übernahmen in wilden Spielen genau in den entscheidenden Phasen Verantwortung. Fünf Namen stechen aus der großen Zahl an Torschützen besonders hervor.
Wenn zehn Tore fallen und ein Spiel mehrfach komplett die Richtung wechselt, braucht es schon eine besondere Leistung, um als einzelner Akteur herauszuragen. Luca Goncalves Aparicio schaffte genau das für Concordia Hamburg II beim 6:4 gegen Sport-Club Eilbek II. Der Offensivspieler erzielte drei Treffer, die zudem allesamt Gewicht hatten. Aparicio brachte Concordia nach acht Minuten mit 1:0 in Führung, traf tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum wichtigen 3:3 und verwandelte nach der Pause einen Foulelfmeter zum 4:4. Zweimal hatte Eilbek die Partie zu seinen Gunsten gedreht, zweimal half Aparicio entscheidend dabei, Concordia zurückzubringen. Am Ende stand nicht nur sein Dreierpack, sondern auch ein Auftaktsieg nach einem der spektakulärsten Spiele des Wochenendes.
Ebenfalls dreimal traf Jannes Haubner, der beim 7:0 der VSG Stapelfeld gegen TuS Aumühle-Wohltorf schon früh für klare Verhältnisse sorgte. Besonders bemerkenswert war sein Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten: Haubner traf in der 15. und 16. Minute und stellte damit bereits früh die Weichen. Nach der Pause komplettierte er in der 52. Minute seinen Dreierpack. Dass mit Amagio Alberts sogar ein weiterer Stapelfelder dreimal erfolgreich war, unterstreicht die außergewöhnliche Offensivleistung des Aufsteigers beziehungsweise der Mannschaft zusätzlich.
Das verrückteste Ergebnis des Spieltags lieferte TuRa Harksheide III beim 11:4 gegen SV Uhlenhorst-Adler II. Gleich drei Spieler der Gäste trafen dreimal, einer davon war Ole Riege. Nachdem Harksheide zunächst in Rückstand geraten war, glich Riege in der 12. Minute aus und legte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nach. Direkt nach Wiederbeginn machte er seinen Dreierpack perfekt. Gemeinsam mit Paul Daschke und Joschua Hartwig Graf, die ebenfalls jeweils drei Tore erzielten, bildete Riege ein Trio, das allein neun der elf Harksheider Treffer verantwortete. Drei Dreierpacker in derselben Mannschaft sind selbst auf einem torreichen Bezirksliga-Spieltag eine absolute Ausnahme.
Nicht ganz so spektakulär in der reinen Anzahl, aber kaum weniger wertvoll war der Auftritt von Arun Yogesh Paul Torani für HEBC Hamburg II. Beim 7:3 gegen Duvenstedter SV lagen die Hamburger nach 14 Minuten zunächst mit 1:2 zurück. Torani hatte zuvor bereits zum 1:1 getroffen und leitete damit die erste Reaktion ein. Nach einer starken zweiten Hälfte setzte er in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer noch einen weiteren Akzent. Neben Murat Eren Aktürk und Deniz Baran Alan war Torani damit einer von gleich drei HEBC-Spielern, die an diesem Nachmittag doppelt trafen. Aus einem frühen Rückstand wurde so ein klarer Auftaktsieg.
Auch Tuna Dogan hatte großen Anteil daran, dass Harburger Türksport mit einem 6:3 gegen SC Sternschanze II in die Saison startete. Die Gäste waren zunächst mit 1:0 in Führung gegangen, doch Türksport drehte die Partie noch vor der Pause. Dogan erzielte in der 45. Minute das 3:1 und legte unmittelbar nach Wiederbeginn das 4:1 nach. Gerade dieser Doppelpack rund um den Seitenwechsel nahm Sternschanze viel von der Hoffnung auf eine Rückkehr in die Partie. Zusammen mit dem ebenfalls doppelt erfolgreichen Tolunay Sahinbas gehörte Dogan zu den prägenden Offensivspielern eines torreichen Auftakts.
Die Auswahl zeigt bereits nach einem Wochenende, wie unterschiedlich ein Topspieler-Auftritt aussehen kann. Luca Goncalves Aparicio war in einem Spiel voller Wendungen immer dann zur Stelle, wenn Concordia ihn benötigte. Jannes Haubner sorgte früh für klare Verhältnisse, Ole Riege war Teil eines historischen Torfestivals, Arun Yogesh Paul Torani half dabei, einen Rückstand in einen Kantersieg zu verwandeln, und Tuna Dogan entschied mit seinem Doppelschlag rund um die Pause eine offene Partie. Für einen 1. Spieltag ist das eine bemerkenswert große Auswahl an Spielern, die sofort ihren Namen hinterlassen haben.
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