Torjäger zum Start: Diese fünf Bezirksliga-Spieler ragen heraus Zum Auftakt der Bezirksliga Hamburg haben sich gleich mehrere Spieler in den Vordergrund gespielt: Luca Goncalves Aparicio, Jannes Haubner, Amagio Alberts und Ole Riege glänzten mit Dreierpacks, auch Arun Yogesh Paul Torani und Tuna Dogan prägten die Siege ihrer Mannschaften. von red · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Jannes Haubner (l.) und Amagio Alberts glänzten für Stapelfeld. – Foto: Jana Ehlers

Gleich am 1. Spieltag der Bezirksliga Hamburg haben sich einige Offensivspieler für höhere Aufgaben empfohlen. Luca Goncalves Aparicio, Jannes Haubner, Amagio Alberts und Ole Riege trafen jeweils dreifach, während Arun Yogesh Paul Torani und Tuna Dogan entscheidenden Anteil an torreichen Siegen hatten.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der erste komplette Spieltag der Bezirksliga Hamburg hat nicht lange gebraucht, um seine ersten auffälligen Einzelspieler hervorzubringen. Gleich mehrere Akteure starteten mit einem Dreierpack in die neue Saison, andere übernahmen in wilden Spielen genau in den entscheidenden Phasen Verantwortung. Fünf Namen stechen aus der großen Zahl an Torschützen besonders hervor. Aparicio ist das Gesicht eines wilden 6:4 Wenn zehn Tore fallen und ein Spiel mehrfach komplett die Richtung wechselt, braucht es schon eine besondere Leistung, um als einzelner Akteur herauszuragen. Luca Goncalves Aparicio schaffte genau das für Concordia Hamburg II beim 6:4 gegen Sport-Club Eilbek II. Der Offensivspieler erzielte drei Treffer, die zudem allesamt Gewicht hatten. Aparicio brachte Concordia nach acht Minuten mit 1:0 in Führung, traf tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum wichtigen 3:3 und verwandelte nach der Pause einen Foulelfmeter zum 4:4. Zweimal hatte Eilbek die Partie zu seinen Gunsten gedreht, zweimal half Aparicio entscheidend dabei, Concordia zurückzubringen. Am Ende stand nicht nur sein Dreierpack, sondern auch ein Auftaktsieg nach einem der spektakulärsten Spiele des Wochenendes.

Ebenfalls dreimal traf Jannes Haubner, der beim 7:0 der VSG Stapelfeld gegen TuS Aumühle-Wohltorf schon früh für klare Verhältnisse sorgte. Besonders bemerkenswert war sein Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten: Haubner traf in der 15. und 16. Minute und stellte damit bereits früh die Weichen. Nach der Pause komplettierte er in der 52. Minute seinen Dreierpack. Dass mit Amagio Alberts sogar ein weiterer Stapelfelder dreimal erfolgreich war, unterstreicht die außergewöhnliche Offensivleistung des Aufsteigers beziehungsweise der Mannschaft zusätzlich. Drei Dreierpacker bei Harksheide III - Riege mittendrin Das verrückteste Ergebnis des Spieltags lieferte TuRa Harksheide III beim 11:4 gegen SV Uhlenhorst-Adler II. Gleich drei Spieler der Gäste trafen dreimal, einer davon war Ole Riege. Nachdem Harksheide zunächst in Rückstand geraten war, glich Riege in der 12. Minute aus und legte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nach. Direkt nach Wiederbeginn machte er seinen Dreierpack perfekt. Gemeinsam mit Paul Daschke und Joschua Hartwig Graf, die ebenfalls jeweils drei Tore erzielten, bildete Riege ein Trio, das allein neun der elf Harksheider Treffer verantwortete. Drei Dreierpacker in derselben Mannschaft sind selbst auf einem torreichen Bezirksliga-Spieltag eine absolute Ausnahme.