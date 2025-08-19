Torjäger Zerkrija Cerkini sucht neuen Verein

Schon im Winter hoffte Zerkrija Cerkini auf den Wechsel zum FC Kosova Düsseldorf in die Landesliga, doch der Wechsel zum ambitionierten Klub platze. Die Vereine konnten sich nicht über eine Ablöse einigen, weshalb der Angreifer die Saison beim FC Bosporus Düsseldorf beendete. Jetzt hofft er wieder auf den Sprung.
Für Kosova lief Cerkini sogar in einem Testspiel auf. Er empfahl sich seiner Zeit mit einer guten Torquote. Für den A-Ligisten FC Bosporus schoss er 2023/24 in 14 Spielen elf Tore und erzielte in der vergangenen Hinrunde erneut 15 Treffer, allerdings gelang ihm nach dem geplatzten Wechsel in die Landesliga zuletzt nur ein Treffer in der Rückrunde (28 Spiele, 16 Tore).
Zuletzt wollte der kosovarische Stürmer im Ausland angreifen, ist nun aber zurück in Deutschland und will höherklassig angreifen. Interessierte Vereine können sich beim 24-Jährigen per E-Mail an zyfercerkini994@gmail.com wenden.
Schon seit einigen Jahren unterstützt FuPa Niederrhein Spieler - auch gerne Spielerinnen - bei der Suche nach einem neuen Team, einer neuen Herausforderung. Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, neue Spieler im Team begrüßen zu dürfen. Deshalb spielt die Liga für das Gesuch auch absolut gar keine Rolle.
Es ist außerdem egal, ob ihr in den Verbänden Mittelrhein, Niederrhein oder Westfalen unterwegs seid, wir leiten eure Anfragen notfalls an die entsprechenden Kollegen weiter.
Interessierte Spieler können sich bei André Nückel von FuPa Niederrhein per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden, müssen aber die folgenden Fragen beantworten:
FuPa hofft, mit jedem individuellen Artikel für entsprechende Anfragen bei den Spielern zu sorgen. Bislang haben alle Spieler ausreichend anfragen erhalten, aber das dürfte auch nur wenig wundern. Sollte es die Einigung mit einem Verein geben, sind wir um Rückmeldung ebenfalls dankbar, um den Transfer zusammen auf FuPa zu veröffentlichen - im besten Fall mit einem neuen Foto!