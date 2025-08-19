Torjäger Zerkrija Cerkini sucht neuen Verein

Schon im Winter hoffte Zerkrija Cerkini auf den Wechsel zum FC Kosova Düsseldorf in die Landesliga, doch der Wechsel zum ambitionierten Klub platze. Die Vereine konnten sich nicht über eine Ablöse einigen, weshalb der Angreifer die Saison beim FC Bosporus Düsseldorf beendete. Jetzt hofft er wieder auf den Sprung.

Für Kosova lief Cerkini sogar in einem Testspiel auf. Er empfahl sich seiner Zeit mit einer guten Torquote. Für den A-Ligisten FC Bosporus schoss er 2023/24 in 14 Spielen elf Tore und erzielte in der vergangenen Hinrunde erneut 15 Treffer, allerdings gelang ihm nach dem geplatzten Wechsel in die Landesliga zuletzt nur ein Treffer in der Rückrunde (28 Spiele, 16 Tore).

Zuletzt wollte der kosovarische Stürmer im Ausland angreifen, ist nun aber zurück in Deutschland und will höherklassig angreifen. Interessierte Vereine können sich beim 24-Jährigen per E-Mail an zyfercerkini994@gmail.com wenden.