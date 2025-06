Torjäger wechselt zum Bezirksligisten und drei Kreisliga-Abgänge

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SG Weilimdorf (Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

In den kommenden Tagen präsentieren wir euch die Ab- und Zugänge der Aktiven für die Saison 25/26. Wir beginnen mit dem ersten Teil der Abgänge - Chrysowalantis Kougioumtzidis. Unser Kapitän und Scorer greift höherklassig an beim Nachbarn TSV Weilimdorf in der Verbandsliga. Nicht nur sportlich, durch seine 43 Tore in der Meistersaison und 16 Tore in der Premierensaison, ein Verlust sondern auch wegen des Engagements für den Verein neben dem Platz. Er hinterlässt eine große Lücke, die er hoffentlich eines Tages selbst wieder schließt. Wir drücken ihm die Daumen, so viel Einsatzzeit wie möglich zu erhalten. - Meron Tsehaye. Eine Geschichte für Fußball-Romantiker. Meron begann bei den Bambinis der SG Weilimdorf gegen den Ball zu treten und wollte damit auch bei der SGW aufhören. Die Reise ging bis in die Oberliga, im vergangenen Sommer heuerte er dann für sein letztes Karrierejahr an. Auch wenn er verletzungsbedingt nicht zu vielen Einsätzen kam, war er stets ein wichtiger Mentor für die jungen Spieler und brachte seine Erfahrung mit ein. Ein Highlight war sein Tor im Pokal-Achtelfinale gegen den haushohen Favoriten SV Vaihingen. Er wird sich nun seiner Trainerkarriere widmen und beim SV Gebersheim den Posten des Co-Trainers einnehmen. Auch ihm wünschen wir dabei viel Erfolg! - Salem Hajdari. Auch Salem durchlief die Jugend der Grünen Wölfe und war als Kapitän in B- und A-Jugend hoch ambitioniert. Für ihn ging es dann über Bezirks- und Landesliga Erfahrung zurück an die Solitudestraße. Er war Teil der Meistermannschaft, ehe ihm auch die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte. Mehrere verheerende Verletzungen verhinderten in dieser Saison einen Einsatz und zwangen ihn schlussendlich auch zum Karriereende. Wir hoffen ihn weiterhin an der Seitenlinie als Edel-Fan begrüßen zu können und wünschen ihm eine schöne Zeit mit dem Nachwuchs. Vielen Dank euch 3 für die schönen Erinnerungen!

FV Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns mit Brikeldo Dashi ein Talent zurück nach Laupheim zu holen. Brikeldo hat bereits in der A-Jugend das Blau-Weiße Trikot getragen. In der Saison 2023/24 lief er 24x für unsere Farben vornehmlich als Stammspieler auf. In dieser Saison beim FC Blaubeuren kommt er aktuell nicht über die Reservistenrolle hinaus und möchte in vertrautem Umfeld seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen. Mit Marco Stöhr und Adrian Thomas, trifft er dabei auf alte Weggefährten, die ihn noch positiv in Erinnerung haben. „Mit Brikeldo kommt ein junger Spieler zurück, der den Verein und die Strukturen bereits kennengelernt hat. Er ist ein guter Junge, der reichlich Potenzial mitbringt. Wir erhoffen uns eine Verstärkung für unseren Kader und einen gesunden Konkurrenzkampf auf der linken Seite.“ - Andy Spann Willkommen bei Blau-Weiss Brikeldo.

Wir freuen uns auf ein weiteres Talent bei der Olympia: Ben Hugel. Ben hat in der Jugend tolle Erfahrungen sammeln und eine hervorragende Ausbildung genießen dürfen. Über den SSV Ulm nach Heidenheim, dort dann fast zu Borussia Mönchengladbach und am Ende mit schwereren Verletzungen doch den Weg in der Heimat eingeschlagen. Nachdem er seinen beruflichen Weg geebnet hat und in Söflingen wieder vollständig gesund wurde, möchte er nun nochmal angreifen. „Ich habe Bock auf eine neue Herausforderung, finde die Mannschaft echt cool und glaube an einen persönlichen nächsten Schritt in meiner Entwicklung.“ - Ben „Mit Ben bekommen wir einen „Zocker“Typen zu uns. Ich unterstütze junge Spieler sehr gerne und wünsche ihm, dass er durch das anspruchsvollere Training und die Landesliga wieder zu seinen Stärken findet. Die Gespräche und Eindrucke passen zudem menschlich in unsere Kabine.“ - Andy Spann Willkommen bei Blau-Weiss Ben.

SG Ottendorf (Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich willkommen, Leon Hadun! Der 25-jährige Kroate schließt sich zur neuen Saison der SGOE an. Nach höherklassigen Stationen bei den Spfr. Hall, SV Westheim und dem TSV Obersontheim bringt er nicht nur wertvolle Erfahrung, sondern auch jede Menge Tempo und Technik mit. Als dribbelstarker Linksaußen ist Leon bekannt dafür, Gegner mit Tempoaktionen aus dem Spiel zu nehmen – ein echter Gewinn für unsere Offensive. Seine fußballerischen Wurzeln hat er in der Jugend des TSV Eutendorf – umso schöner, dass er nun wieder das Trikot seines Heimatvereins trägt.

HERZLICH WILLKOMMEN, Marlon Sommer! Mit Marlon Sommer rückt ein talentierter Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader unserer Mannschaft auf. Nach starken Leistungen in der U19 und überzeugenden Eindrücken im Training sowie ersten Einsätzen in der „Ersten“ wird der robuste und körperlich bereits sehr weit entwickelte Spieler in der kommenden Saison fester Bestandteil unseres Teams sein. Wir sind stolz und überaus glücklich, diesen Weg mit einem unserer Eigengewächse weitergehen zu können und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Marlon.

Spvgg Besigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Stolz präsentieren wir unseren neuen Angreifer: Pascal Moses ist ab sofort Teil der SpVgg Besigheim! Pascal ist mehr als „nur“ ein Torjäger - er ist ein Spieler, der Spiele entscheiden kann.

Mit starken Standards, beeindruckender Ballsicherheit und einem unbändigen Torhunger bringt er genau das mit, was ein gefährlicher Neuner braucht. Ob aus dem Spiel heraus oder bei ruhenden Bällen - Pascal weiß, wo das Tor steht und wie man den Ball dorthin bringt. Sein Gespür für Räume, seine Ruhe am Ball und sein präziser Abschluss machen ihn zu einer echten Waffe in unserer Offensive. Trainerstatement: „Pascal hat in der Vergangenheit regelmäßig viele Tore erzielt und für viel Torgefahr gesorgt. Diese Qualität wird er auch bei uns mit einbringen. Das hilft uns in der Offensive noch variabler zu sein. Darüber hinaus arbeitet Pascal in der vordersten Linie viel fürs Team. Das ist die Basis für unseren Erfolg“. Pascal - willkommen in der SpVgg-Familie! Wir freuen uns auf Tore, Emotionen und einen Stürmer, der unsere Farben mit Stolz trägt. Lass uns gemeinsam Geschichte schreiben!

