Torjäger wechselt von Kreisliga A in Landesliga und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?



Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Studienbedingt wechselt der 21-jährige Mittelfeldspieler Lorenz Beer nach mehr als vier Jahren beim FC Bizau (Eliteliga Vorarlberg, Österreich) zum FV Ravensburg II in die Bezirksliga Bodensee. Nach Kaan Ayhan vom SC Hatlerdorf (Österreich) und Sascha Depner vom SV Haisterkirch ist er der dritte Neuzugang. Perspektivisch ist Beer laut dem FV für die erste Mannschaft in der Oberliga Baden-Würrttemberg eingeplant. Der FV Ravensburg II steht nach der ersten Saisonhälfte mit 18 Punkten auf Rang 13.





+++

SV Kressbronn





Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der SV Kressbronn steht zur Winterpause mit acht Punkten auf dem vorletzten Platz in der Landesliga, Staffel, 4. Für die Offensive wechselt nun der langjährige Stürmer des SV Kehlen, Felix Dunger wechselt zum SV Kressbronn. Laut FuPa-Datenbank spielte er schon seit der Saison 18/19 bei den Aktiven des SVK. Der 25-jährige erzielte für Kehlen 52 Tore in 152 Spielen und stand auch schon 30 Mal in der Elf der Woche bei FuPa.

Den Verein verlassen dagegen wird der Angreifer Doumbouya Mamady, er wechselt zum VfB Friedrichshafen II in die Kreisliga A1 Bodensee. Mamady war seit der Saison 24/25 für dens SV Kehlen aktiv. In der ersten Mannschaft erzielte er ein Tor in neun Spielen und in der zweiten Mannschaft 14 Tore in 13 Spielen.





+++

SV Oberzell





Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der Tabellenführer SV Oberzell hat zwei weitere Abgänge zu verzeichnen. Nach nur wenigen Monaten verlassen Mittelfeldspieler Marco Reinhardt (32, kam zu Beginn dieser Saison vom SV Weissenau) und Stürmer Alexander Honold (25, kam zu Beginn dieser Saison von der SG Baienfurt) den Bezirksligsten wieder. Reinhardt hatte ein Spiel für den SVO absolviert, Honold kam auf 11 Partien und erzielte ein Tor. Bei beiden Spielern ist der neue Verein noch nicht bekannt. Oberzell steht mit derzeit 35 Punkten an der Spitze der Bezirksliga Bodensee.