Torjäger wechselt innerhalb der Landesliga und einige Abschiede

Auch Cheftrainer Maik Schütt zeigt sich begeistert: „Unsere Offensive war nicht breit genug aufgestellt, und der Abgang von Edison Behramaj, der voraussichtlich zu seinem Heimatverein Gechingen zurückkehrt, hat diese Situation weiter verschärft. Mit Tahir gewinnen wir einen Spieler, der nicht nur Tore schießen, sondern auch das Spiel lesen und ein gutes Auge für seine Mitspieler hat. Er ist genau der Typ Stürmer, den wir brauchen.“

Tahir Bahadir selbst blickt voller Motivation auf die neue Herausforderung in Sindelfingen: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe beim VfL. Das Gespräch mit dem Trainer war sehr überzeugend, und ich spüre, dass ich hier etwas bewegen kann. Mit dieser Mannschaft bin ich sicher, dass wir um die Spitzenplätze mitspielen werden.“ Mit elf Treffern für Ehningen in der vergangenen Saison hat Bahadir seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im besten Fußballalter bringt er die ideale Mischung aus Erfahrung und Ehrgeiz mit, um den VfL in der kommenden Spielzeit erfolgreich nach vorne zu führen.

+++

+++

TSV Ehningen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vergangenes Wochenende stand bei uns das letzte Heimspiel der Saison 2024/2025 an. Auch in diesem Jahr müssen wir uns leider von ein paar Spielern verabschieden.

Julian Böhmler: Jules kam vergangenen Sommer zum TSV und absolvierte bisher 21 Spiele für den Verein. Sehr Schade, dass Du deine Kickschuhe vorerst an den Nagel hängen wirst... Wir wünschen Dir bei deinen bevorstehenden Vorhaben alles Gute!

Tahir Bahadir: Tahir kam im Winter der Saison 2023/2024 zu uns auf die #Schalkwiese. Hat seither 69 Spiele für den TSV absolviert und dabei 26 Tore erzielt. Auf dem Platz hast du uns regelmäßig mit deiner Qualität überzeugt. Und neben dem Platz warst Du immer für gute Laune bekannt! Wir hoffen, das bleibt auch bei deinem neuen Verein so wie bisher. Wir wünschen Dir bei beim VfL Sindelfingen alles Gute lieber Tahir!

Metehan Kizilagil: Wir wissen gar nicht so recht was wir sagen sollen. Mete, unser Eigengewächs wird uns ebenfalls im Sommer Richtung Sindelfingen verlassen. Mete war bis auf einen kurzen Abstecher in der Jugend beim VfL Herrenberg durchgehen in Ehningen am Ball. Stolze 240 Spiele hat er bereits für die Aktiven der #blaugelben absolviert. 33 Tore sind ihm während dieser Zeit geglückt. Auch Dir lieber Mete, wünschen wir in Sindelfingen nur das Beste!

Levent Kulay: Levo kam ebenfalls erst im vergangenen Sommer zu uns nach Ehningen. Du bist recht schnell im Herrenfußball angekommen und hast mit stets guten Leistungen auf Dich aufmerksam gemacht. Daher für uns nicht ganz überraschend, dass sich schnell Vereine aus höheren Ligen gemeldet haben. Du wirst uns nach 24 Spielen und 2 Toren in die Verbandsliga zum TSV Oberensingen verlassen. Wir wünschen Dir alles Gute bei deiner neuen Aufgabe!

Din Ljajic, wird uns nach 2 Jahren Richtung FV Radnik Sindelfingen verlassen. Din war für den TSV in 39 Partien am Ball und stets eine feste Größe in der Mannschaft. Lieber Din, wir wüschen Dir bei deinen neuen Aufgaben alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

+++

+++

Spvgg Bissingen (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere Personalplanungen für die kommende Saison nehmen weiter Konturen an.

Pünktlich zum Wochenstart kommt Neuzugang Nr. 5! Auch dieser ist kein Unbekannter am Jahnsportplatz! Robin Kroll kehrt nach 2 Jahren im Ellental von den Germanen aus Bietigheim an den Jahnsportplatz zurück. Der 27-jährige ist in der Offensive nahezu auf allen Positionen flexibel einsetzbar und wird keine grosse Anlaufzeit benötigen, um den Konkurrenzkampf im Team weiter zu erhöhen. Wir freuen, dass unser "Red Dragon" bald wieder für uns auf Torejagd gehen wird!

+++

+++

Fußballbezirk Franken

Das teilt der Bezirk mit:

SV Schluchtern II zweiter Absteiger aus der KL A1

Der SV Schluchtern II hat in der KL A1 sportlich den Klassenerhalt erreicht

Die Mannschaft geht aber in der Saison 25/26 mit der SGM MassenbachHausen II eine Spielgemeinschaft ein. Wie beide Vereine mitteilen wird diese Mannschaft in der kommenden Saison in der KL B antreten. Damit steht der SV Schluchtern II als zweiter Absteiger in der KL A1 fest. Die Spfr. Neckarwestheim rücken damit einen Platz nach vorne und belegen derzeit den Relegationsplatz. Am kommenden Samstag am letzten Spieltag kommt es in einem Fernduell zwischen dem GSV Eibensbach und den Spfr. Neckarwestheim zur Entscheidung wer die Klasse hält und wer in der Relegation spielen muss

+++

+++