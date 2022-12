Torjäger Weber: Grotenburg statt Römerstraße Oberliga Niederrhein: Der neue Verein von Pascal Weber ist der KFC Uerdingen.

Da waren die Verantwortlichen des Regionalligisten SV Straelen offenbar etwas voreilig. Zu Beginn der Woche hatte der Verein die Verpflichtung von Pascal Weber angekündigt, der seit vielen Jahren für den Oberligisten VfB Hilden Tore wie am Fließband geschossen hat. Doch das obligatorische Wechsel-Foto gab’s jetzt nicht im Büro des Straelener Präsidenten Hermann Tecklenburg. Stattdessen veröffentlichte der Oberliga-Tabellenzweite KFC Uerdingen am Donnerstag auf seiner Homepage ein Foto, das den begehrten Torjäger an der Seite des KFC-Präsidenten Damien Raths zeigt. Beide stehen auf der vereisten Rasenfläche vor der Tribüne des Grotenburg-Stadions und präsentieren das rot-blau gestreifte Uerdinger Trikot.

Der 32-jährige Weber hatte bislang seine komplette Laufbahn beim VfB Hilden verbracht und in der laufenden Saison bereits wieder 16 Treffer erzielt. Mit zwei Toren am Klever Bresserberg hat er sich am vergangenen Sonntag verabschiedet. In Zukunft soll er dem Krefelder Traditionsclub zur Rückkehr in die Regionalliga verhelfen, während die Suche des SV Straelen nach einem „Knipser“ in die nächste Runde geht.