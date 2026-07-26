Torjäger vom Dienst kehrt nach Abstieg zurück: "Unfassbar wichtig"

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Der rasante Aufstieg des TSV Blau-Weiß Brehna war in den vergangenen Jahren eng mit einem Namen verbunden: Tom Gründling. Im Frühjahr 2023 aus dem Regionalliga-Kader der BSG Chemie Leipzig zum damaligen Kreisoberligisten gewechselt, wurde der Offensivspieler auf Anhieb zu einem Torgaranten.

Elf Treffer steuerte Gründling in seiner ersten Rückrunde zur Kreismeisterschaft bei. 25 Tore erzielte er in der darauffolgenden Saison auf dem Weg zur Landesklasse-Meisterschaft. Und in der historisch ersten Brehnaer Landesliga-Spielzeit wurde Gründling sogar auf Anhieb zum Topscorer der Liga (22 Tore, zwölf Vorlagen). Dann aber folgte im vergangenen Sommer der Abschied zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Während Gründling in der Verbandsliga auflief, stieg der TSV Blau-Weiß Brehna ab. Zum Spielerprofil:

In der neuen Landesklasse-Saison können die Blau-Weißen aber wieder auf die Dienste des Torjägers setzen. "Der TSV treibt seine Kaderplanungen für die neue Saison voran und lotst Tom Gründling vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen zurück nach Brehna", teilte der Verein mit. "Wir wissen, was er kann", erklärte Trainer Marco Wünsch zum Rückkehrer: "Wir bekommen einen weiteren Führungsspieler mit Ehrgeiz und einem Ziel. Für den Verein ist Tom unfassbar wichtig."

Gründling soll in Brehna "der Taktgeber im Mittelfeld" werden

Vom Mehrwert des 24-Jährigen für die Mannschaft ist Wünsch überzeugt. "Mein persönliches Gefühl sagt mir, dass er noch mehr performen wird, als er es jemals getan hat", sagte der TSV-Coach. "Er hat das volle Vertrauen und den Rückhalt von allen, die es gut mit dem Verein meinen. Er soll der Taktgeber im Mittelfeld sein und offensiv Akzente setzen, aber auch kommunikativ zu den Führungsspielern gehören." Gründling sei wieder "da, wo er hingehört", betonte Wünsch.