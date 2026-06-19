Torjäger verlässt Oberligisten nach zwei Jahren Türkspor Neckarsulm verabschiedet Gianluca Trianni, der sich dem 1. CfR Pforzheim anschließt. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg verabschiedet Gianluca Trianni. Der Offensivspieler wechselt zum 1. CfR Pforzheim und verlässt den Verein nach zwei erfolgreichen Jahren. Trianni war Teil der historischen Verbandsliga-Meisterschaft, des Aufstiegs in die Oberliga und des anschließenden Klassenerhalts in der ersten Oberliga-Saison am Pichterich und prägte diese Entwicklung mit.

Trianni war zur Saison 2024/25 gemeinsam mit mehreren Weggefährten vom damaligen Verbandsligaabsteiger GSV Maichingen nach Neckarsulm gewechselt. Schon in seiner ersten Spielzeit wurde er zu einem wichtigen Baustein der Mannschaft. In der Meisterrunde der Verbandsliga Württemberg absolvierte er 21 Spiele, erzielte elf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Damit hatte er großen Anteil daran, dass Türkspor den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg schaffte. Auch in der folgenden Oberliga-Saison blieb Trianni ein fester Bestandteil des Kaders. In 21 Einsätzen steuerte er drei Tore und zwei Assists zum erfolgreichen Klassenerhalt bei. Insgesamt stehen für ihn damit 42 Pflichtspiele, 14 Tore und zehn Vorlagen im Trikot von Türkspor Neckarsulm. Seine Zahlen unterstreichen die sportliche Bedeutung, die der Offensivspieler in den vergangenen beiden Jahren für den Verein hatte.