Torjäger verlässt den VfR Heilbronn Wechsel zum Ligarivalen.

#MicheleVarallo und der VfR Heilbronn gehen getrennte Wege⚫️⚪️

Nach 57 Spielen und 64 Toren verabschieden wir einen unserer grossen Garanten auf dem Weg von der Bezirksliga in die Landesliga. Mit Michele werden wir immer die Gier nach Toren und Leidenschaft verbinden. Er war auch letztjähriger Torschützenkönig in der Bezirksliga Unterland und erzielte vier Tore für den VfR Heilbronn in der Landesliga.

⚽️Zweifelsohne war das wichtigste Tor am 01.05.2022 als er in der letzten Sekunde das Siegtor zum 1:2 beim FSV Schwaigern 1993 e.V. erzielte und der VfR dadurch die Kurve vollends gen dritten Aufstieg in Folge bekam.

⚽️Auch sein geniales Seitfallziehertor am 31.10.2021 beim SG 1876 Bad Wimpfen e. V. bleibt uns in den Köpfen, der schönste Treffer in ⚫️⚪️. Dadurch verdiente er sich im Februar den Auftritt ZDF das Aktuelle Sportstudio und das Amateur Tor des Jahres FuPa.net.

ℹ️Sein erstes Tor in den ⚫️⚪️ Farben erzielte er gegen den SV Schluchtern 1896 e.V. beim 2:2 und die einzige 🔴 Karte bekam er in seinem ersten Punktspiel gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar.

Wir wünschen Michele auf seinem weiteren Weg das Beste, Gesundheit und vor allem viele Tore beim zukünftigen Verein Türkspor Neckarsulm 1969 e.V.!

Michele, Deine Tore werden auf Ewig mit dem bisherigen Erfolg des VfR Heilbronn in sehr guter Erinnerung bleiben, wir D A N K E N Dir von ❤️

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.