Torjäger und Trainer gehen beim Kreisligisten, Landesliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ü32 Bezirkspokalfinale: Samstag, 18.07.2026, 18:00 Uhr beim TV Aldingen: TV Aldingen – TSV Dünsbach

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TSV Schlierbach

Der TSV Schlierbach aus der Kreisliga B6 Neckar/Fils verabschiedet drei prägende Spieler nach dem Aufstieg. Toptorjäger Sascha Foschi, genannt Gonzo, wechselt als Cheftrainer zum 1. FC Rechberghausen. Carmelo Scaffidi beendet mit knapp 50 Jahren seine Laufbahn und erhält noch ein Abschiedsspiel. Auch der langjährige Kapitän Nicolo Incorvaia verlässt den TSV. Der Verein bedankt sich bei drei außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die großen Anteil am Aufstieg in die Kreisliga A hatten.

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SC Geislingen

Der SC Geislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt auch in der kommenden Saison auf Patrick Niederberger. Der Spieler bleibt dem SCG erhalten und soll seinen eingeschlagenen Weg weitergehen. Sportlicher Leiter Jasko Šuvalić lobt die Entwicklung der vergangenen Monate und sieht bei Niederberger weiterhin Steigerungspotenzial. Zudem hebt er dessen Rolle als absoluten Teamplayer hervor. Für den SC Geislingen ist die Verlängerung ein weiteres positives Signal.

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