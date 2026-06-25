Torjäger und Talent: die nächsten Zugang der TuS Dassendorf Die TuS Dassendorf treibt ihre Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Jens Wollesen und Ben Breustedt zwei Zugänge, die sportlich in unterschiedliche Profile passen. von red · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Weitere Zugänge für Dassendorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die TuS Dassendorf hat zwei weitere Personalien für die neue Saison bekanntgegeben und dabei sowohl den Angriff als auch die perspektivische Kaderstruktur gestärkt. Mit Jens Wollesen kommt ein Stürmer nach Dassendorf, der in seiner ersten Oberliga-Saison für den SV Eichede direkt auf 13 Treffer kam. Zudem schließt sich Ben Breustedt dem Verein an. Der junge Spieler ist den Verantwortlichen bereits seit mehreren Jahren bekannt und soll im neuen Umfeld den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Gerade die Verpflichtung von Wollesen passt zur Ausrichtung, die die TuS in ihrer Vereinsmeldung beschreibt. „Tore kann man nicht trainieren. Man muss sie im Blut haben“, heißt es dort. Bei der Vorstellung des Angreifers verweist der Verein nicht nur auf dessen Quote, sondern auch auf ein klares sportliches Profil. Wollesen wird als „klassischer Mittelstürmer“ beschrieben, „den es im modernen Fußball immer seltener gibt“. Wollesen bringt Quote und Mittelstürmer-Profil mit Der Zugang aus Eichede soll der Offensive zusätzliche Wucht geben. Nach 13 Treffern in seiner ersten Oberliga-Spielzeit sieht die TuS in Wollesen einen Angreifer, der bereits gezeigt hat, dass er auf diesem Niveau Wirkung entfalten kann. In der Vereinsmeldung heißt es über ihn: „Groß, athletisch, kopfballstark. Robust und schnell. Im Kopf und in den Beinen.“ Dazu komme ein Spielertyp, der Verteidiger beschäftige, Räume schaffe, Bälle festmache und „genau dort auftaucht, wo es gefährlich wird. Im Strafraum.“

Dassendorf betont zugleich, dass Wollesen nicht nur wegen seiner bisherigen Torquote verpflichtet wurde. Entscheidend sei auch seine weitere Entwicklung. „Jens steht noch am Anfang seines Weges. Er ist jung, hungrig, lernwillig. Und längst nicht dort angekommen, wo seine Reise einmal enden könnte“, teilt der Verein mit. Mit ihm komme deshalb „nicht nur ein Torjäger nach Dassendorf“, sondern ein Angreifer, „der perfekt zu unserer neuen Ausrichtung passt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“. Breustedt soll den nächsten Schritt machen Aufgefallen sei Breustedt den Verantwortlichen erstmals bei der U18 des JFV Lübeck. Besonders interessant ist dabei der Zusammenhang zu Oliver Zapel: Der heutige Trainer der TuS Dassendorf hatte Breustedt damals in den Nachwuchsleistungsbereich des JFV geholt und dort weiter gefördert. Dass sich die Wege nun in Dassendorf erneut kreuzen, passt entsprechend zur Ausrichtung des Vereins, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial enger an die eigene Idee heranzuführen.