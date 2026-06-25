Torjäger und Talent: die nächsten Zugang der TuS Dassendorf

Die TuS Dassendorf hat zwei weitere Personalien für die neue Saison bekanntgegeben und dabei sowohl den Angriff als auch die perspektivische Kaderstruktur gestärkt. Mit Jens Wollesen kommt ein Stürmer nach Dassendorf, der in seiner ersten Oberliga-Saison für den SV Eichede direkt auf 13 Treffer kam. Zudem schließt sich Ben Breustedt dem Verein an. Der junge Spieler ist den Verantwortlichen bereits seit mehreren Jahren bekannt und soll im neuen Umfeld den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Gerade die Verpflichtung von Wollesen passt zur Ausrichtung, die die TuS in ihrer Vereinsmeldung beschreibt. „Tore kann man nicht trainieren. Man muss sie im Blut haben“, heißt es dort. Bei der Vorstellung des Angreifers verweist der Verein nicht nur auf dessen Quote, sondern auch auf ein klares sportliches Profil. Wollesen wird als „klassischer Mittelstürmer“ beschrieben, „den es im modernen Fußball immer seltener gibt“.
Der Zugang aus Eichede soll der Offensive zusätzliche Wucht geben. Nach 13 Treffern in seiner ersten Oberliga-Spielzeit sieht die TuS in Wollesen einen Angreifer, der bereits gezeigt hat, dass er auf diesem Niveau Wirkung entfalten kann. In der Vereinsmeldung heißt es über ihn: „Groß, athletisch, kopfballstark. Robust und schnell. Im Kopf und in den Beinen.“ Dazu komme ein Spielertyp, der Verteidiger beschäftige, Räume schaffe, Bälle festmache und „genau dort auftaucht, wo es gefährlich wird. Im Strafraum.“
Dassendorf betont zugleich, dass Wollesen nicht nur wegen seiner bisherigen Torquote verpflichtet wurde. Entscheidend sei auch seine weitere Entwicklung. „Jens steht noch am Anfang seines Weges. Er ist jung, hungrig, lernwillig. Und längst nicht dort angekommen, wo seine Reise einmal enden könnte“, teilt der Verein mit. Mit ihm komme deshalb „nicht nur ein Torjäger nach Dassendorf“, sondern ein Angreifer, „der perfekt zu unserer neuen Ausrichtung passt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“.
Aufgefallen sei Breustedt den Verantwortlichen erstmals bei der U18 des JFV Lübeck. Besonders interessant ist dabei der Zusammenhang zu Oliver Zapel: Der heutige Trainer der TuS Dassendorf hatte Breustedt damals in den Nachwuchsleistungsbereich des JFV geholt und dort weiter gefördert. Dass sich die Wege nun in Dassendorf erneut kreuzen, passt entsprechend zur Ausrichtung des Vereins, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial enger an die eigene Idee heranzuführen.
Inzwischen bringt Breustedt nach Angaben der TuS Erfahrungen aus der U19-Nachwuchsliga mit. Besonders hebt der Verein hervor, dass er sich „nie über Talent definiert“ habe, „sondern immer über Fleiß, Lernbereitschaft und den Willen, sich gegen starke Konkurrenz durchzusetzen“. Genau diese Eigenschaften sollen zum Weg passen, den die TuS künftig einschlagen möchte.
Der Verein ordnet die Rolle des jungen Zugangs entsprechend klar ein. „Ben kommt nicht als fertiger Spieler zu uns. Er kommt als junger, ehrgeiziger Fußballer, der bereit ist, täglich an sich zu arbeiten und den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu gehen“, heißt es in der Meldung. Zugleich macht Dassendorf deutlich, dass dieser Weg anspruchsvoll bleibt: „Nichts wird geschenkt. Jeder Einsatz, jede Minute und jede Chance müssen verdient werden.“ Für Breustedt soll die TuS damit eine Plattform bieten, um sich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln.
Mit Wollesen und Breustedt verbindet Dassendorf zwei unterschiedliche Ansätze: Sofortige offensive Qualität auf der einen Seite, Entwicklungspotenzial auf der anderen. Beide Personalien stehen damit für einen Kaderkurs, bei dem die TuS nicht nur fertige Lösungen sucht, sondern auch Spieler, die in Dassendorf wachsen sollen.
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