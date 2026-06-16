Torjäger und Rekordspieler: Rheindahlen verabschiedet acht Spieler Die abgelaufene Kreisliga A-Saison beendete der SC Rheindahlen auf dem siebten Platz. Nach der abgelaufenen Spielzeit wurden nun acht Spieler verabschiedet. von Tristan Benten · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Auch Torjäger Zentsch (l.) verlässt den Verein – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Nach einer Achterbahn-Spielzeit die auf dem siebten Tabellenplatz endete verlassen den SC Rheindahlen gleich acht Spieler. Darunter langjährige Stammspieler, wichtige Persönlichkeiten und auch der Top-Torschütze der vergangenen Saison. Eine Übersicht über die Abgänge:

Rekordspieler und Mittelfeldachse Der erste namenhafte Abgang ist Torwart Danny Gosemärker. Der 37-Jährige ist seit mehr als 15 Jahren beim SC aktiv und hielt den Kasten auch schon in der Landesliga sauber. Über viele Jahre hinweg war er ein sicherer Rückhalt im Kasten der Blau-Weißen - nun endet seine Zeit dort. Insgesamt kam er in 258 Partien zum Einsatz für den A-Ligisten - somit ist der Keeper laut der FuPa-Datenbank der Rekordspieler im Verein. Auf über mehr als 100 Spiele kommen derweil Tim Kiak (180 Duelle), Nils Rupietta (137 Partien) und Marius Esser (104 Spiele). Während Kiak immer wieder mit Vorlagen glänzen konnte (16 in der Saison 2022/23), strahlte Esser eine Torgefahr für den SC aus (zwölf Treffer in der Spielzeit 2022/23). Rupietta konnte auch in dem vergangenen Spieljahr acht Scorer beisteuern. Ein weiterer wichtiger Mittelfeldakteur der den Verein verlässt ist Murat Tam (89 Einsätze in Blau-Weiß), der aufgrund einer Knieverletzung lange fehlte.

Torjäger beenden die Karriere Doch nicht nur im Mittelfeld und im Kasten werden wichtige Spieler ab der kommenden Saison fehlen. Durch die Abgänge von Enrico Zentsch (68 Tore) und Hassan El Hage (29 Treffer) verliert Rheindahlen an geballter Torgefahr. Während El Hage in dieser Saison mit 14 Toren der Top-Torschütze des SC war, konnte Zentsch sich jahrelang als wichtiger Knipser herauskristallisieren. Seine Bestmarke waren 22 Tore in der Spielzeit 2022/23. Auch in der abgelaufenen Saison konnte der Torjäger mit sechs Treffern in nur vier Partien glänzen. Immer wiederkehrende Verletzungen bremsten ihn jedoch aus. Ein weiterer Angreifer ist Bennet Grefen, der auch schon in der Landesliga für den SC kickte. Ganz verabschieden muss sich Rheindahlen von ihm jedoch nicht, denn zusammen mit Kiak wird der Stürmer für die Zweitvertretung der Blau-Weißen auflaufen.