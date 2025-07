Torjäger und Mittelfeldmotor weg ‒ schwerwiegender Aderlass beim WSV

Die verflixte zweite Spielzeit in der Kreisliga ist geschafft. Wie bereits in der Debütsaison sind die Unterammergauer Fußballer dem Abstiegsgespenst noch in der Relegation entkommen. Diesmal hätten sie sicherlich nichts dagegen, wenn sie auf die Extraschichten verzichten könnten. Einfach dürfte das nicht werden.

Die gibt es inzwischen bei Robin Reiter. Zum Leidwesen der Unterammergauer. Der 24-Jährige wagt einen erneuten Anlauf beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Landesliga (wir berichteten). Benning versucht gar nicht erst, die Enttäuschung über den Verlust seines Mittelfeldmotors zu verstecken. „Es hat sich alles um ihn gedreht. Er ist nicht zu ersetzen.“ Dass Reiter diese Chance ergriff, überraschte ihn indes nicht. „Das war mir schon klar. In Garmisch war er noch unvollendet.“ Zurück lässt er ein Vakuum, dass der Kreisligist nur schwer füllen kann. „Wir haben keinen von seiner Qualität.“ Stattdessen versuchen die Ammertaler, den Verlust im Kollektiv aufzufangen. Der Coach hofft, dass die jungen Burschen um Lukas Klemm mehr Verantwortung übernehmen. „Wir gönnen es Robin von ganzem Herzen und finden es jammerschade, dass er geht. Aber es geht eine Tür für jemand anderes auf.“

Der WSV muss in diesem Sommer einen enormen Aderlass verkraften: Zwei absolute Eckpfeiler verlassen das Team. Simon Ollert übernimmt fortan die U18-Junioren des FC Pinzgau. Im ÖFB-Nachwuchszentrum wird er den Großteil der Woche verbringen und nur noch sporadisch in seiner Heimat sein. „Wenn er Bock hat und da ist, kann er spielen“, sagt WSV-Trainer Tobias Benning angesichts der mangelnden Planungssicherheit seines Topscorers.

WSV erwartet „knackige Saison“

Daher blicken die Verantwortlichen zuversichtlich Richtung Trainingsauftakt am kommenden Montag. Benning machte bei seinen Spielern gegen Ende der abgelaufenen Spielzeit eine klare Weiterentwicklung aus. Kam das Team noch wie beim 1:5 gegen Peißenberg (Oktober 2024) oder beim 0:6 gegen Brunnthal (August 2024) unter die Räder, präsentierte sich der WSV im Anschluss zunehmend gefestigter. „Diese Konstanz war ein enormer Schritt.“ Jetzt soll der nächste folgen und erneut die Klasse gehalten werden – möglichst ohne Extrarunde. Wobei Benning bereits warnt: „Es wird wieder eine knackige Saison werden.“ Mit dem ASV Habach, TSV Peiting und der Murnauer Reserve sieht er die Kreisliga als nochmals stärker an. Zumal noch nicht bekannt ist, wie viele Releganten und direkte Absteiger es diesmal geben wird. Dies verkündet der Bayerische-Fußballverband erst auf der Spielgruppentagung am Donnerstag, 10. Juli. Im vergangenen Jahr duellierten sich 15 Mannschaften in der Gruppe 1, diesmal sind es 14. Nicht ausgeschlossen ist ein erneuter Monster-Abstiegskampf, in den die halbe Liga involviert sein wird.

Umso wichtiger dürfte daher die Kaderbreite werden. „14 Leute sind einfach zu wenig“, betont Benning angesichts der Kreuzbandrisse von Anton Speer, Pius Zehetmeier und Matthias Vogt. Gleich fünf Akteure aus dem Landkreis siedeln deshalb nach Unterammergau um. Manuel Bichler (Torwart, zuletzt Oberammergau und Bad Kohlgrub), Florian Schultz (SG Oberau/Farchant) sowie Flamur Plakiqi, Adrian und Leon Vocaj (alle 1. FC Garmisch-Partenkirchen II) sollen den Konkurrenzkampf anheizen.