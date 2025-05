Torjäger Tobias Judenmann beendet seine Karriere

In Wenzenbach wurde Tobias Judenmann (Zweiter von rechts) gebührend verabschiedet. – Foto: SV Wenzenbach

Die zweite Garnitur des SV Wenzenbach sicherte sich mit 62 Punkten aus 24 Spielen die Meisterschaft in der A-Klasse 3 und steigt zum ersten Mal in der Vereinshistorie in die Kreisklasse auf. Abseits des Rasen läuft längst die Kaderplanung für die höhere Liga-Etage. Freude herrscht über neue junge Spieler, allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen.

Die Mannschaft von Trainer Mike Rückerl und Co Kacper Zawada konnte sich am Ende mit einem Lauf von neun Siegen in Folge noch gegen den ärgsten Konkurrenten SG VfB/BSC II Regensburg durchsetzen und bereits eine Woche vor Saisonende im Derby gegen Pettenreuth mit einem 1:0-Auswärtssieg die Meisterschaft sichern. Gefeiert wurde diese am letzten Spieltag mit Speis und Trank sowie einer unvergesslichen Traktorfahrt zusammen mit Bürgermeister Sebastian Koch von Wenzenbach über Bernhardwald nach Pettenreuth und zurück.



Es war eine lange und ereignisreiche Saison, in der die Wenzenbacher auch mit einigen Abgängen zu kämpfen hatten, aber diese mit Spieler aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich ersetzen konnte. Generell rückte das Team noch enger zusammen. Ebenso erweiterte Johannes Greil nach seinem plötzlichen, verletzungsbedingten Karriereende den Trainerstab als Mannschaftsbetreuer. Hervorzuheben ist die treffsichere Offensive (87 Saisontore). In puncto Defensive sind auch die „Torhüter“ zu erwähnen. Neben Stammtorwart Simon Michels (14 Gegentore in 16 Spielen) halfen die Feldspieler Peter Weigert (6/2) und Stephan Hutter (1/0) als Torwart aus. Erfreulich auch: Mit im Schnitt 112 Zuschauern bei Heimspielen erreichte der SV den ligaweiten Bestwert.







Unter anderem mit einem Traktorfahrt durch die umliegenden Dörfer wurde die A-Klassen-Meisterschaft gefeiert. – Foto: SV Wenzenbach